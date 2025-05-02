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Квартиры в Берёзовском районе, Беларусь

Берёза
6
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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Берёза, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Берёза, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира, г. Береза, ул. Советская, 1980 г.п., 5 / 5 кирпич, 56,7 / 55,4 / 30,3 …
$30,000
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Квартира 3 комнаты в Берёза, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Берёза, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 5/5
Предлагается к продаже трёхкомнатная квартира в г. Берёза по ул.Горина-Коляды. Квартира расп…
$37,500
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Квартира 2 комнаты в Берёза, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Берёза, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
Предлагается к продаже двухкомнатная квартира в г.Берёза (р-н Северный городок). Квартира ра…
$22,000
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Квартира 2 комнаты в Белоозёрск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Белоозёрск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
2-комнатная квартира, г. Белоозерск, ул. Ленина, 1969 г.п., 3 / 5 кирпич, 47,2 / 46,5 / 29,1…
$15,900
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Квартира 1 комната в Берёза, Беларусь
Квартира 1 комната
Берёза, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/3
1-комнатная квартира, г. Береза, ул. Лесная, 1981 г.п., 2 / 3 панель, 34,8 / 31,6 / 16,1 / 8…
$11,500
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Квартира 3 комнаты в Берёза, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Берёза, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
3-комнатная квартира, г. Береза, ул. Северный городок, 1956 г.п., 1 / 3 кирпич, 74,7 / 74,7 …
$34,000
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Квартира 1 комната в Берёза, Беларусь
Квартира 1 комната
Берёза, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/3
Продается уютная, светлая однокомнатная квартира в г. Береза, ул. Северный городок,41.   Ква…
$20,000
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Параметры недвижимости в Берёзовском районе, Беларусь

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