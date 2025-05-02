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Дома в Берёзовском районе, Беларусь

Берёза
3
7 объектов найдено
Дом в Селецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Селецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Продается уникальный комплекс жилых домов в деревне Зубачи Брестской области на берегу реки …
$63,800
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Дом в Берёза, Беларусь
Дом
Берёза, Беларусь
Площадь 44 м²
Жилой дом в г.Березе. 1967 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 57,4 кв.м, общ.- 44,1 кв.м, жил.- 33,05 кв…
$35,000
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Дом в Заречье, Беларусь
Дом
Заречье, Беларусь
Площадь 75 м²
Предлагается к продаже дом в г. Береза по трассе Р2 в сторону Минска (д.Заречье 1км от город…
$15,000
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Дом в Сигневичи, Беларусь
Дом
Сигневичи, Беларусь
Площадь 41 м²
Жилой дом в Березовском р-не. 1963 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 41,3 кв.м, общ.- 41,3 кв.м, жил.- …
$14,900
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Дом в Берёза, Беларусь
Дом
Берёза, Беларусь
Площадь 60 м²
Жилой дом в г. Берёзе. 1959 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 60,4 кв.м, общ.- 60,4 кв.м, жил.- 44,4 кв…
$37,000
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Дом в Берёза, Беларусь
Дом
Берёза, Беларусь
Площадь 124 м²
Предлагается к продаже двухэтажный коттедж в г.Берёза (р-н центрального рынка). Дом 1992 год…
$70,000
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Дом в Селец, Беларусь
Дом
Селец, Беларусь
Площадь 86 м²
Агроусадьба в Березовском р-не. 2006 г.п. Общ.СНБ - 86,4 кв.м, общ.- 86,4 кв.м, жил.- 27,0 к…
$62,000
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Параметры недвижимости в Берёзовском районе, Беларусь

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