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Дома с бассейном в Осиповичском районе, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Свислочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Свислочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 176 м²
Продаётся дом в живописном месте на берегу р. Березина с бассейном, баней, гаражом и беседко…
$270,000
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Параметры недвижимости в Осиповичском районе, Беларусь

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