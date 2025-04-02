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Дома с садом в Октябрьский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Дом
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Площадь 107 м²
Просторный дом с баней  ❤️ Тёплый и надёжный дом с баней и большим участком в деревне Больши…
$53,000
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Дом в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Дом
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Дом с просторным участком в д. Мозоли ❤️ Продажа дома в 27-ти километрах от Солигорска с про…
$15,000
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Параметры недвижимости в Октябрьский сельский Совет, Беларусь

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