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Коттеджи в Октябрьский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Продаётся новый дом в Шапурах, практически готов к проживанию. 3 спальни, зал совмещен с кух…
$72,000
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Параметры недвижимости в Октябрьский сельский Совет, Беларусь

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