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Пентхаусы с видом на горы в Тиране (области), Албания

Bashkia Kavaje
11
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1 объект найдено
Пентхаус 2 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 8/8
Продаётся роскошный пентхаус с видом на море в резиденции «Либурна», Голем. Площадь кварт…
$206,053
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Параметры недвижимости в Тиране (области), Албания

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