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The Redland Property Group Ltd

Великобритания
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The Redland Property Group Ltd
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2019
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
redlandpropertygroup.com
Описание

Redland Property Group - это сотрудничество лучших агентов и разработчиков по всему миру, объединяющее вас, клиента, для предоставления вам лучших инвестиционных сделок.

Мы действуем как посредники/женщины, между покупателем и застройщиком, мы ничего не продаем и не строим сами и поэтому остаемся полностью беспристрастными, мы не принимаем клиентские средства и не взимаем плату за наши услуги, разработчики, с которыми мы работаем, платят нам комиссию, поэтому, как бизнес, мы зарабатываем деньги только в том случае, если наши клиенты на 100% довольны сделками, которые мы продвигаем и покупаем их напрямую.

Мы знаем, что у каждого покупателя/инвестора есть свои конкретные критерии и бюджет, поэтому мы классифицировали наши продвигаемые проекты на ‘investment types’, чтобы немного облегчить поиск и обзор.

Redland Property Group имеет более чем 100-летний коллективный опыт работы в индустрии инвестиций в зарубежную недвижимость, работая в качестве агентов, разработчиков, юристов и бухгалтеров, мы действительно готовы справиться с любой ситуацией и готовы помочь и проконсультировать любым способом, который мы можем получить при покупке, от одной собственности или инвестиций, до полного управления и создания вашего портфеля.

Мы являемся зарегистрированной в Великобритании компанией с офисами за пределами Лондона и полностью аккредитованы AIPP (Ассоциацией Международных Профессионалов Собственности).

Наши агенты в Великобритании
Luke Smith
Luke Smith
1 объект
Агентства рядом
Skylight Venture Group

Мы — команда профессиональных и опытных специалистов во всех сферах, в которых мы специализируемся. Честность и порядочность лежат в основе наших основных ценностей.

Skylight Venture Group Limited — международная консультационная компания, работающая в трех основных сферах: Консультации по финансам и инвестициям, проектному финансированию и управленческому консультированию.

Компания была основана в 2019 году нашим генеральным директором  Клиффом Говендером , директором по работе с частными клиентами  Оливером Мейсоном Клариджем и директором по проектному финансированию  Каллумом К. Аллингтоном .

Обладая в общей сложности более чем 25-летним опытом работы в сфере финансовых услуг, мы можем дать разумный совет нашим состоятельным, профессиональным и корпоративным клиентам.

Мы позиционируем себя как консультационную компанию для экспатриантов, профессиональных инвесторов и владельцев бизнеса, ищущих индивидуальный и индивидуальный подход, отделяющий нас от ваших корпоративных «основных» финансовых учреждений.

Наша конечная цель — создать богатство поколений за счет глубокого понимания обстоятельств наших клиентов и их личных/деловых целей.

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