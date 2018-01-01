The Redland Property Group Ltd

Описание

Redland Property Group - это сотрудничество лучших агентов и разработчиков по всему миру, объединяющее вас, клиента, для предоставления вам лучших инвестиционных сделок.

Мы действуем как посредники/женщины, между покупателем и застройщиком, мы ничего не продаем и не строим сами и поэтому остаемся полностью беспристрастными, мы не принимаем клиентские средства и не взимаем плату за наши услуги, разработчики, с которыми мы работаем, платят нам комиссию, поэтому, как бизнес, мы зарабатываем деньги только в том случае, если наши клиенты на 100% довольны сделками, которые мы продвигаем и покупаем их напрямую.

Мы знаем, что у каждого покупателя/инвестора есть свои конкретные критерии и бюджет, поэтому мы классифицировали наши продвигаемые проекты на ‘investment types’, чтобы немного облегчить поиск и обзор.

Redland Property Group имеет более чем 100-летний коллективный опыт работы в индустрии инвестиций в зарубежную недвижимость, работая в качестве агентов, разработчиков, юристов и бухгалтеров, мы действительно готовы справиться с любой ситуацией и готовы помочь и проконсультировать любым способом, который мы можем получить при покупке, от одной собственности или инвестиций, до полного управления и создания вашего портфеля.

Мы являемся зарегистрированной в Великобритании компанией с офисами за пределами Лондона и полностью аккредитованы AIPP (Ассоциацией Международных Профессионалов Собственности).