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"Эдельвейс"

Россия, 652 600. Белово. Цинкзаводской, 19.
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"Эдельвейс"
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2002
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Описание

Агентство Недвижимости и Туризма "Деловой Квартал". Дочернее предприятие "Эдельвейс" - является официальным представителем крупнейших застройщиков на Северном Кипре. Мы предоставляем инвест.проекты для профессиональных инвесторов. Широкий выбор  как готовых объектов, так и объектов на стадии строительства. А это  апартаменты стоимостью от 50 000 Евро и выше. Для Вас - виллы и шале в любом количестве. ОАЭ - еще одно наше любимое направление. Подберем элитную недвижимость с гибкой оплатой в рассрочку. Помимо этого мы работаем с рынком вторичного жилья в Европе. Наши представительства в России и Северном Кипре.

Виды услуг
Недвижимость в разных странах, подбор инвестиционных объектов, туризм+индивидуальные маршруты для групп от 10 человек и больше.

 

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Агентство элитной недвижимости за рубежом Хотите купить или снять элитное жильё за границей? Мы поможем в исполнении этого желания! Вас ждут апартаменты в райских уголках планеты — на горнолыжных курортах, у моря, на берегу океана, в крупнейших городах мира, на островах. Наши сотрудники подберут для вас лучший вариант. Предоставляем большой выбор квартир, домов, вилл, замков, шале, пентхаусов и таунхаусов по всему миру. К вашим услугам элитная недвижимость за рубежом, о которой только можно мечтать, по соседству с мировыми знаменитостями и звёздами, с богатейшими людьми планеты. На нашем сайте представлены объекты в Майами, Нью-Йорке и Лондоне, Манчестере, в Женеве и Париже, во Франкфурте, Мюнхене и Берлине. А также на Гавайях, Виргинских островах и о. Тенерифе, в Альпах, в Коста Бланке и Майорке, в Дубаи и Пуэрто-Рико, Барселоне и Афинах, в Юрмале и Риге, в Каннах, Вене и Ницце.

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