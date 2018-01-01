Описание

Агентство Недвижимости и Туризма "Деловой Квартал". Дочернее предприятие "Эдельвейс" - является официальным представителем крупнейших застройщиков на Северном Кипре. Мы предоставляем инвест.проекты для профессиональных инвесторов. Широкий выбор как готовых объектов, так и объектов на стадии строительства. А это апартаменты стоимостью от 50 000 Евро и выше. Для Вас - виллы и шале в любом количестве. ОАЭ - еще одно наше любимое направление. Подберем элитную недвижимость с гибкой оплатой в рассрочку. Помимо этого мы работаем с рынком вторичного жилья в Европе. Наши представительства в России и Северном Кипре.

Виды услуг

Недвижимость в разных странах, подбор инвестиционных объектов, туризм+индивидуальные маршруты для групп от 10 человек и больше.