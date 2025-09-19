Об агентстве

Lesama Limited — риэлторская компания, предоставляющая полный спектр услуг в сфере недвижимости, а именно: управление недвижимостью, оценка собственности. Кроме того, мы обладаем уникальными возможностями для предложения других услуг, таких как продажа, сдача внаем жилой и коммерческой недвижимости.



Наша уважаемая клиентура — это индивидуальные застройщики коммерческих и жилых зданий, а также фермеры.



Наша миссия — быть ведущей компанией в предоставлении услуг в области недвижимости и консалтинга собственникам, арендаторам и инвесторам.



Наше видение — быть предпочтительным партнером в предоставлении консалтинговых услуг и услуг в сфере недвижимости во всем мире.