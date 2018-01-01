Nairobi Real Estates Limited
Кения, Kitengela Market Plaza - 00619
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
English
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Описание
Мы предлагаем дома на продажу/в аренду и другие объекты недвижимости в Найроби, Кения (участки, квартиры), а также инвестиции в недвижимость в округах Квале, Нарок, Накуру, Мачакос, Каджиадо и Килифик.
Вы найдете списки участков и объекты в аренду на время отпуска на Диани Бич, недвижимость в Малинди, апартаменты на продажу в Найроби, апартаменты в Килелешва, участки в Китенгеле, дома в Лавингтоне, дома в Рунде и другие.
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