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Nairobi Real Estates Limited

Кения, Kitengela Market Plaza - 00619
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Nairobi Real Estates Limited
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.nairobirealestates.com
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Описание

Мы предлагаем дома на продажу/в аренду и другие объекты недвижимости в Найроби, Кения (участки, квартиры), а также инвестиции в недвижимость в округах Квале, Нарок, Накуру, Мачакос, Каджиадо и Килифик.

Вы найдете списки участков и объекты в аренду на время отпуска на Диани Бич, недвижимость в Малинди, апартаменты на продажу в Найроби, апартаменты в Килелешва, участки в Китенгеле, дома в Лавингтоне, дома в Рунде и другие.

Наши агенты в Кении
Moses Ngumo
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Lesama Limited — риэлторская компания, предоставляющая полный спектр услуг в сфере недвижимости, а именно: управление недвижимостью, оценка собственности. Кроме того, мы обладаем уникальными возможностями для предложения других услуг, таких как продажа, сдача внаем жилой и коммерческой недвижимости. Наша уважаемая клиентура — это индивидуальные застройщики коммерческих и жилых зданий, а также фермеры. Наша миссия — быть ведущей компанией в предоставлении услуг в области недвижимости и консалтинга собственникам, арендаторам и инвесторам. Наше видение — быть предпочтительным партнером в предоставлении консалтинговых услуг и услуг в сфере недвижимости во всем мире.

To-Let Digital Agency
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Найти дом, идеальную недвижимость или идеальное офисное пространство никогда не было несбыточной мечтой, но теперь это доступная реальность с TO-LET DIGITAL AGENCY.

Мы являемся профессиональной зарегистрированной компанией по онлайн-маркетингу недвижимости и недвижимости, базирующейся в Кении, которая использует самые современные методы в области онлайн-цифрового маркетинга, продажи жилых сообществ и лизинга коммерческой недвижимости по всему миру.

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