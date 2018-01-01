Описание

Международное Агентство Недвижимости «GOLD BUSINESS KAZAKHSTAN» это 17 лет безупречной работы на рынке недвижимости!

Мы работаем в полном соответствии с НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН : УСЛУГИ РИЭЛТЕРСИЕ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ.

Компания специализируется на продаже и аренде объектов коммерческой недвижимости, действующего бизнеса, земельных участков, особняков и квартир в Казахстане и странах дальнего зарубежья. База данных насчитывает сотни объектов по каждому разделу, в том числе эксклюзивных и ежедневно пополняется. Многие объекты, по условиям продавцов, не выставляются в открытую продажу и информацию о них можно получить только в офисе Агентства.

- Широкий спектр квалифицированных услуг,

- индивидуальный подход,

- правовое сопровождение сделок,

- соблюдение конфиденциальности и интересов каждого клиента,

- наша оперативность и компетентность создают максимально выгодные условия для достижения Ваших целей!

В Агентстве работают профессиональные риэлторы с большим опытом работы в продажах и по сопровождению сделок с недвижимостью и бизнесом любой сложности. Привлекаются юристы, оценщики, аудиторы, нотариусы.

Руководитель компании имеет диплом "специалист по международной недвижимости" Университета Международной Федерации недвижимости FIABCI (Париж, Франция). Является директором "Казахстанской Академии Недвижимости", региональным членом Совета "Объединенной Ассоциации Риелторов Казахстана" и руководителем офиса центрального региона "ОАРК".