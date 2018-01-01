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Дианэст-Стройинвест

Беларусь, ул. Мележа, 1, офис 1327-1328, 220113 Минск
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Дианэст-Стройинвест
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2001
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
dianest.by
Описание

Группа компаний "Дианэст" - один из лидеров рынка недвижимости, более 19 лет привлекающий клиентов надежной репутацией и высокими стандартами качества. Все сотрудники компании - профессионалы сферы недвижимости, которые помогают клиентам в решении «квартирного вопроса», оказывают полный спектр риэлтерских услуг качественно и быстро с индивидуальным подходом к каждому клиенту. Соблюдают профессиональную этику, стремятся находить взаимопонимание с клиентами, постоянно повышают свою квалификацию, что в свою очередь улучшает качество оказания риэлтерских услуг и создает достойную репутацию агентства.

Услуги

Выгодная продажа-покупка-обмен вашего объекта недвижимости; Полное юридическое сопровождение; Кредитная поддержка; Чистота сделки, отсутствие рисков и судебных тяжб

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Мы предлагаем то, что действительно нужно для успешной сделки и сопровождения нашего клиента - безопасность, качество, честность, профессионализм, комфорт. Мы не просто продаем квадратные метры, мы защищаем интересы наших клиентов. Подбор оптимальных вариантов объектов, полное юридическое сопровождение, новые стандарты покупки и продажи жилья на вторичном и первичном рынке недвижимости в Республике Беларусь. На всех этапах клиент окружен вниманием и заботой сотрудников.

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Агентство недвижимости Бреста REALITY. Мы придерживаемся принципа "Домашнего агентства", максимально соориентированного на потребности наших клиентов, продавцов и покупателей недвижимости в Бресте и Брестском регионе. Мы заботимся о каждом своем клиенте! Наше агентство не поддерживает принципов агентств недвижимости, работа которых основана на бизнес процессах, построенных для получения максимальной прибыли, с использованием НЛП, агрессивной рекламы и других современных достижений науки продаж. Так как недвижимость для людей это не просто товар, а намного большее. Наша цель - добросовестная помощь людям в решении своего жилищного вопроса. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому нашему клиенту. Агентство недвижимости Бреста REALITY специализируется на оперативном и качественном оказании риэлтерских услуг. Мы готовы помочь в любой ситуации, грамотно организовать согласование условий сделки, подписание и регистрацию договора купли-продажи, чтобы вы могли выгодно и комфортно приобрести или реализовать объекты недвижимости: квартиры, дома, участки, коммерческие объекты в Бресте и Брестском регионе.
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