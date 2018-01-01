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ВСП недвижимость инвест

Беларусь, ул. Сурганова, 11-108, 220072 Минск
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ВСП недвижимость инвест
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2008
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
wsprealt.by
Описание

Агентство недвижимости "ВСП" - гарант вашего спокойствия. Агентств, оказывающих услугу по покупке или продаже квартир в Минске, много. Но только мы - единственные, кто предлагает Вам вначале продать, купить или обменять, и только после - оплатить выполненную услугу. Для каждого объекта в каталоге указана цена, описание, карта и характеристики квартиры, дома или другого недвижимого имущества. Мы не берём никаких вознаграждений за рекламу в процессе работы. У нас нет штрафов и скрытых платежей. Проверка и оформление подобранного варианта выполняется опытными риелторами с большим стажем.

Наши агенты в Беларуси
ВСП недвижимость-Инвест
ВСП недвижимость-Инвест
4 объекта
ol.shaitura@yandex.by
[email protected]
82 объекта
vip.radivilo@mail.ru
[email protected]
7 объектов
vspvitalyagent@mail.ru
[email protected]
11 объектов
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Четкое и простое совершение операций

Мы разработали способ помочь вам получить максимальную  выгоду от совершения операций с внебиржевыми беспоставочными финансовыми инструментами.

Безопасность, авторитет, надежность

Когда дело доходит до выбора брокера, никогда не соглашайтесь довольствоваться малым. Мы предоставим вам лучшие условия  и обеспечим ваше спокойствие.

ООО "Агентство недвижимости Особый стиль"
49 объектов

Работаем по всем направлениям и оказываем полный спектр услуг в сфере недвижимости.

ООО «Бир Бай»
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BIR.BY. НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ЛУЧШИХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ МИНСКА! Приобретение престижной недвижимости в комфортабельном и благоустроенном районе, где необходимые для счастливой и комфортной жизни объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности, — радостное событие в жизни каждого человека. Агентство недвижимости Bir.by — Ваша возможность сделать поиск подходящей Вам и Вашей семье квартиры или апартаментов максимально удобным и лёгким, приятным и быстрым.  

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512 объектов

Группа компаний “Престиж” прогрессивная, современная и исключительная. Мы занимаем лидирующие позиции на рынке недвижимости. Оказываем полный спектр риэлтерских услуг. Наши представительства находятся на территории Республики Беларусь, также в Российской федерации и Украине. Мы за развитие, поэтому никогда не стоим на месте и внедряем все возможные инновации в рабочие процессы. Мы имеем в арсенале активно развивающуюся IT компанию, которая занимается разработками в сфере высоких технологий. Также в штате группы компаний “Престиж” работает команда высококвалифицированных юристов, имеющих колоссальный опыт на рынке недвижимости. В группу компаний “Престиж” входит и кадровое агентство, которое обеспечивает первоклассными сотрудниками, профессионалами в своей сфере, как в Республике, так и по всему миру. Нашими партнерами являются крупнейшие банки Республики Беларусь и за ее пределами. Группа компаний “Престиж” активно сотрудничает с признанными строительными компаниями. Мы взаимодействуем с самыми популярными интернет-порталами. В коллективе работают креативные фотографы, которые проводят уникальные фотосессии и 3D съемки объектов недвижимости. Коллектив группы компаний “Престиж” - это опытные, целеустремленные профессионалы, нацеленные на результат и готовые к продуктивной работе.

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13 лет на рынке риэлтерских услуг Республики Беларусь.
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