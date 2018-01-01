ВСП недвижимость-Инвест

Группа компаний “Престиж” прогрессивная, современная и исключительная. Мы занимаем лидирующие позиции на рынке недвижимости. Оказываем полный спектр риэлтерских услуг. Наши представительства находятся на территории Республики Беларусь, также в Российской федерации и Украине. Мы за развитие, поэтому никогда не стоим на месте и внедряем все возможные инновации в рабочие процессы. Мы имеем в арсенале активно развивающуюся IT компанию, которая занимается разработками в сфере высоких технологий. Также в штате группы компаний “Престиж” работает команда высококвалифицированных юристов, имеющих колоссальный опыт на рынке недвижимости. В группу компаний “Престиж” входит и кадровое агентство, которое обеспечивает первоклассными сотрудниками, профессионалами в своей сфере, как в Республике, так и по всему миру. Нашими партнерами являются крупнейшие банки Республики Беларусь и за ее пределами. Группа компаний “Престиж” активно сотрудничает с признанными строительными компаниями. Мы взаимодействуем с самыми популярными интернет-порталами. В коллективе работают креативные фотографы, которые проводят уникальные фотосессии и 3D съемки объектов недвижимости. Коллектив группы компаний “Престиж” - это опытные, целеустремленные профессионалы, нацеленные на результат и готовые к продуктивной работе.