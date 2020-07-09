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ООО "Твой Маёнтак"

Беларусь, ул. Толбухина, 2, помещение 23, офис 440, 220012 Минск
;
ООО "Твой Маёнтак"
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2019
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
tmaentak.by
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Описание
OОО Твой Маёнтак начало свою деятельность в ноябре 2016 года и за это время уже успело стать родным домом для команды профессиональных риэлтеров и агентов по операциям с недвижимостью. Руководство компании имеет большой опыт в сфере недвижимости (более 10 лет). Несмотря на молодость компании, в нашей команде работают аттестованные риэлтеры и агенты по операциям с недвижимостью с жизненным и профессиональным опытом. Мы работаем для того, чтобы осуществить Вашу мечту жить в идеальном доме, и у нас есть все необходимое для ее скорейшего осуществления! Слаженная и дружная команда – агент, риэлтер, фотограф, маркетолог, директор – всегда найдет индивидуальный подход к ситуации каждого клиента, и это наше главное преимущество. Маёнтак – это поместье, имение, а в широком смысле – дом. Каким будет ваш дом ─ уютным семейным гнездышком или удобным пространством для работы, отдыха и шумных компаний ─ решать вам.
Услуги
Покупка/продажа недвижимости,консультация, полное сопровождение сделки, аренда.
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