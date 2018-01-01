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Velesdar Real Estate

Словения, Любляна
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Velesdar Real Estate
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Веб-сайт
Веб-сайт
velesdar.eu
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Описание

Кто мы и почему стоит обратиться именно к нам? Мы лицензированное агенство недвижимости и международный разработчик премиум-класса. Более чем 25 летний опыт работы в сфере недвижимости, финансов, управления персоналом и постоянное поддержание экспертности без сомнения позволяет нам предоставлять высокий уровень сервиса и лучшее качество услуг для наших клиентов!

С нами вы не только найдёте недвижимость своей мечты, но и подготовите запасной аэродром и приумножите свой капитал. Мы продаём недвижимость со смыслом!

Услуги

Продажа, покупка, аренда и управление жилой и коммерческой недвижимости

Управление проектами недвижимости любой сложности по стандартам Fee-Development на рынке Словении и других стран ЕС с 2013 года. Мы можем предложить как готовый проект так и разработать его специально для вас

Продажа готовых и открытие новых компаний d.o.o. в Словении

Открытие счётов для инвестора, помощь в получении кредита для бизнеса

Организация иммиграционных услуг, переводов и юридическое сопровождение сделок 

Мы являемся представителем ведущей словенской компании в странах СНГ по продаже золота, предоставляем консультации по обеспечению финансовой безопасности и формированию оптимального портфеля инвестора.

Квартиры
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Пентхаус 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Lustica, Черногория
Пентхаус 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Lustica
Комнаты 2
Площадь 90 м²
ПРОДАЁТСЯ НОВЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ У МОРЯ НА ПОЛУОСТРОВЕ ЛУШТИЦА БЕЗ АГЕНТСКОЙ КОМИССИИ +…
€298,990
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бар
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/11
ПРОДАЁТСЯ КОМПЛЕКС КВАРТИР В Г.БАР, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ АГЕНТСКОЙ КОМИССИИ! Квартиры находятся…
€72,000
Пентхаус со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Пентхаус со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Крашичи
Площадь 200 м²
ПРОДАЮТСЯ ДВЕ НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ТИВАТЕ, КРАШИЧИ БЕЗ АГЕНТСКОЙ КОМИССИИ +1% СКИДКИ ОТ НАС! Кра…
€529,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Будва
Комнаты 1
Площадь 47 м²
ПРОДАЁТСЯ 63 КВАРТИРЫ И 7 БИЗНЕС ПОМЕЩЕНИ В Г.БУДВА, ЧЕРНОГОРИЯ + ГАРАНТИРОВАННАЯ СКИДКА ОТ …
Цена по запросу
Коммерческая недвижимость
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Отель со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Котор, Черногория
Отель со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Котор
Площадь 2 026 м²
ПРОДАЁТСЯ ГОСТИНИЦА В Г.КОТОР, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + НАША СКИДКА. Туристический объек…
Цена по запросу
Отель со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Бар, Черногория
Отель со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Бар
Площадь 1 235 м²
ПРОДАЁТСЯ ОТЕЛЬ НА 7 НОМЕРОВ В Г.БАР, ЧЕРНОГОРИЯ + ГАРАНТИРОВАННАЯ СКИДКА ОТ НАС. Отель р…
Цена по запросу
Отель с видом на море в Петровац, Черногория
Отель с видом на море
Петровац
Площадь 17 500 м²
ПРОДАЁТСЯ ОТЕЛЬ В Г.ПЕТРОВАЦ, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + НАША СКИДКА. Отель находится в ст…
Цена по запросу
Наши агенты в Словении
Velesdar Real Estate
Velesdar Real Estate
10 объектов
Агентства рядом
SLOINVEST
Жилая недвижимость 62 Коммерческая недвижимость 42 Земельные участки 2

Проект «Инвестиции в Словении» возник на основе постоянно растущего спроса на качественные и профессиональные услуги в рамках закона о риэлторских услугах в Словении для граждан стран СНГ и др.

Мы предлагаем избранные и проверенные варианты объектов недвижимости со стороны наших партнеров — сети агентств недвижимости, предоставляем полный комплекс услуг в сфере инвестиций в недвижимость и «живой бизнес»: от подбора и проверки объекта — до сопровождения сделки купли-продажи и дальнейшего управления объектом.

Большой выбор девелоперских проектов, высокопрофессиональные партнеры в сфере инжиниринга, проектирования, дизайнеров и строительных компаний. Наши специалисты говорят на словенском, русском, английском, хорватском и сербском языках.

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