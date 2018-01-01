Velesdar Real Estate

Кто мы и почему стоит обратиться именно к нам? Мы лицензированное агенство недвижимости и международный разработчик премиум-класса. Более чем 25 летний опыт работы в сфере недвижимости, финансов, управления персоналом и постоянное поддержание экспертности без сомнения позволяет нам предоставлять высокий уровень сервиса и лучшее качество услуг для наших клиентов!
С нами вы не только найдёте недвижимость своей мечты, но и подготовите запасной аэродром и приумножите свой капитал. Мы продаём недвижимость со смыслом!
Продажа, покупка, аренда и управление жилой и коммерческой недвижимости
Управление проектами недвижимости любой сложности по стандартам Fee-Development на рынке Словении и других стран ЕС с 2013 года. Мы можем предложить как готовый проект так и разработать его специально для вас
Продажа готовых и открытие новых компаний d.o.o. в Словении
Открытие счётов для инвестора, помощь в получении кредита для бизнеса
Организация иммиграционных услуг, переводов и юридическое сопровождение сделок
Мы являемся представителем ведущей словенской компании в странах СНГ по продаже золота, предоставляем консультации по обеспечению финансовой безопасности и формированию оптимального портфеля инвестора.