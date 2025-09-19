  1. Realting.com
  3. Агентство Мир Недвижимости, Александр

Агентство Мир Недвижимости, Александр

Беларусь, Витебск
;
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
5 лет 9 месяцев
Языки общения
Русский
Веб-сайт
agmir.by/
Наши агенты в Беларуси
Виталий Гаффаров
Виталий Гаффаров
8 объектов
Агентства рядом
ЗАО "АЛЬТЕРНАТИВА Брест"
Беларусь, Брест
Жилая недвижимость 1881 Коммерческая недвижимость 98 Долгосрочная аренда 59 Земельные участки 137
АЛЬТЕРНАТИВА Брест Планируете переезд? Мы готовы Вам помочь! В наше время найти действительно хорошее жилье, которое будет отвечать всем заявленным требованиям очень сложно. Зачастую из-за недостатка опыта в сфере недвижимости, можно упустить стоящие варианты жилья и довольствоваться о…
7 этажей
Беларусь, Минск
Год основания компании 2017
Жилая недвижимость 543 Коммерческая недвижимость 76 Долгосрочная аренда 13 Земельные участки 48
Агентство «7 этажей» специализируется на продаже и покупке на первичном и вторичном рынках жилья, коммерческой и загородной недвижимости, а также предоставляет услуги по оценке и аналитике. Высококвалифицированные специалисты агентства осуществляют сопровождение сделок с недвижимостью на все…
Дианэст
Беларусь, Минск
Жилая недвижимость 95 Коммерческая недвижимость 8 Долгосрочная аренда 4 Земельные участки 9
Группа компаний «Дианэст» - один из лидеров рынка недвижимости, более 25 лет привлекающий клиентов надежной репутацией и соблюдением стандартов качества. Все сотрудники компании - профессионалы сферы недвижимости, которые помогают клиентам в решении «квартирных вопросов», обеспечивают полный…
Экспресс Realt
Беларусь, Минск
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 252 Коммерческая недвижимость 8 Долгосрочная аренда 10 Земельные участки 42
Ваш надежный партнер на рынке недвижимости Беларуси – "Экспресс Realt"! Мечтаете о собственном уютном жилье? Хотите продать квартиру по максимально выгодной цене? Ищете идеальный участок для строительства дома или помещение для бизнеса? Нуждаетесь в профессиональной помощи при согласовани…
МИР НЕДВИЖИМОСТИ ПРО
Беларусь, Минск
Жилая недвижимость 62 Коммерческая недвижимость 8 Долгосрочная аренда 1 Земельные участки 2
