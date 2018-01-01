Описание

«Эксперт» — это профессиональное агентство недвижимости, оказывающее риэлторские услуги при совершении сделок по купле-продаже и обмену жилья в Минске и ближайшем пригороде. Хотите продать, купить или обменять свою квартиру, коттедж или дачу — звоните нам!

Сотрудники агентства недвижимости «Эксперт» имеют многолетний профессиональный опыт проведения самых сложных сделок с недвижимостью. Мы гарантируем законность каждой проведенной с нашей помощью сделки и страхуем свою ответственность по договору на оказание риэлтерских услуг на сумму 245 000 деноминированных рублей.

Наше агентство недвижимости строит свои отношения с клиентами на принципах взаимоуважения и доверия.