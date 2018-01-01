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Эксперт

Беларусь, пр. Независимости, 85в, пом.93 офис 1, 220012, Минск
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Эксперт
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Español
Веб-сайт
Веб-сайт
anexpert.by
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Описание

«Эксперт» — это профессиональное агентство недвижимости, оказывающее риэлторские услуги при совершении сделок по купле-продаже и обмену жилья в Минске и ближайшем пригороде. Хотите продать, купить или обменять свою квартиру, коттедж или дачу — звоните нам!

Сотрудники агентства недвижимости «Эксперт» имеют многолетний профессиональный опыт проведения самых сложных сделок с недвижимостью. Мы гарантируем законность каждой проведенной с нашей помощью сделки и страхуем свою ответственность по договору на оказание риэлтерских услуг на сумму 245 000 деноминированных рублей.

Наше агентство недвижимости строит свои отношения с клиентами на принципах взаимоуважения и доверия.

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Основной целью при оказании услуг наша компания ставит быстрое и качественное совершение сделок с недвижимостью. Мы также осуществляем постоянный мониторинг рынка для предоставления клиентам актуальных рекомендаций. В настоящее время агентство обладает обширной базой постоянных клиентов как продавцов (арендодателей), так и покупателей (арендаторов) недвижимости.

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Общество с дополнительной ответственностью «Оршанский центр недвижимости» был создан в 2007 году, получил свидетельство о государственной регистрации, а так же лицензию Министерства Юстиции Республики Беларусь на оказание риэлтерских услуг. Оршанский центр недвижимости осуществляет полный комплекс услуг в сфере недвижимости. Наиболее востребованы услуги агентства по организации покупки-продажи объектов жилого фонда (квартиры, дачи, дома), нежилого фонда (офисы, складские и производственные помещения). Оршанский центр недвижимости является ведущим агентством недвижимости города Орши и района. Мы предоставляем полный спектр услуг по сделкам с недвижимостью начиная от подбора вариантов до проведения сделки. Сотрудничество с нами ЗАЩИТИТ вас от возможных противоправных действий со стороны мошенников и перекупов. Совершая сделку через наше агентство, ваша покупка становится автоматически застрахована государственной страховой компанией. Опытные специалисты проведут все возможные проверки документов и объекта недвижимости для того что бы вы могли спать спокойно. В офисе компании по адресу ул. Ленина д.59 офис 2,в рабочее время проводятся БЕСПЛАТНЫЕ консультации. ОДО «Оршанский центр недвижимости» - ГАРАНТ Вашей безопасности при покупке и продаже недвижимости.
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Агентство «Персональный Риэлтер Недвижимость» предоставляет все виды риэлтерских услуг на первичном и вторичном рынках недвижимости. Сотрудничество с агентством сэкономит время, нервы и поможет купить дом, найти земельный участок или продать недвижимость с минимальными затратами времени и ресурсов.

В агентстве работают аттестованные специалисты по риэлтерской деятельности, являющиеся профессионалами своего дела с многолетним опытом работы.

Основной принцип работы агентства — индивидуальныподход к каждому клиенту и 100%-ая прозрачность сделок!

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