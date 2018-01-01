Эксперт
Беларусь, пр. Независимости, 85в, пом.93 офис 1, 220012, Минск
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский, Español
Веб-сайт
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Описание
«Эксперт» — это профессиональное агентство недвижимости, оказывающее риэлторские услуги при совершении сделок по купле-продаже и обмену жилья в Минске и ближайшем пригороде. Хотите продать, купить или обменять свою квартиру, коттедж или дачу — звоните нам!
Сотрудники агентства недвижимости «Эксперт» имеют многолетний профессиональный опыт проведения самых сложных сделок с недвижимостью. Мы гарантируем законность каждой проведенной с нашей помощью сделки и страхуем свою ответственность по договору на оказание риэлтерских услуг на сумму 245 000 деноминированных рублей.
Наше агентство недвижимости строит свои отношения с клиентами на принципах взаимоуважения и доверия.
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