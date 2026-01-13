О компании Albania Property Group
Компания Albania Property Group была основана в 2007 году.
В настоящее время Albania Property Group работает через офисы в Тиране, Дурресе, Саранде, Влёре и Лалзит-Бей.
Важные этапы нашей деятельности в сфере недвижимости в Албании и расширения нашего присутствия на побережье:
- Главный офис в столице Тиране, открыт в августе 2007 года
- Офис в Саранде, открыт в мае 2008 года
- Офис во Влёре, открыт в январе 2021 года
- Офис в Дурресе, открыт в сентябре 2022 года
- Офис в Лалзит-Бей, открыт в апреле 2025 года
Мы — группа профессионалов, главная цель которых — предоставить иностранцам и албанским эмигрантам четкое понимание значения инвестиций и покупки недвижимости в Албании. Мы являемся проверенным ресурсом в сфере недвижимости в Албании.
Экспертиза
Наша экспертиза охватывает широкий спектр объектов недвижимости в Албании, идеально подходящих для проживания, выхода на пенсию или инвестиций. В нашем портфолио представлен особый ассортимент объектов недвижимости в Албании: элитные жилые дома на продажу, кондоминиумы, инвестиционная недвижимость, старинные дома в характерных городах и дома для отдыха. Мы понимаем, что переезд или покупка недвижимости для отдыха — непростая задача.
Переезд в Албанию, как и ведение бизнеса за границей, требует тщательного исследования и доверия к компании, услугами которой вы пользуетесь.
Главная цель Albania Property Group — помочь вам в успешной сделке с недвижимостью. Мы поможем вам приобрести недвижимость или инвестиции в Албании вашей мечты.
Преданное обслуживание
Мы предоставляем вам надежную помощь на каждом этапе этого процесса. Мы являемся одной из старейших компаний по недвижимости, которая занимается продажей албанской недвижимости за рубежом уже более 18 лет. Мы гордимся тем, что обслужили сотни иностранных клиентов, а также албанских эмигрантов, которые приобрели недвижимость через нас.
Мы будем рядом с вами на каждом этапе. Наша команда с удовольствием предоставит вам свои услуги. Мы представлены в столице и во всех прибрежных городах нашей страны, занимаясь поиском албанской недвижимости для зарубежных рынков.
В число наших услуг входят управление арендой, управление недвижимостью и мебельные пакеты. Наша компания управляет портфелем из примерно 500 объектов недвижимости для отдыха, включая апартаменты на первой линии Влёры, Саранды, Голема и Дурреса, а также виллы в прекрасных курортных районах залива Лалзит и мыса Родон.
Наша команда лучше всего умеет предлагать индивидуальные пакеты услуг нашим клиентам, купившим недвижимость в Албании. Albania Property Group считает послепродажное обслуживание таким же важным процессом, как и обслуживание при покупке.
Цель