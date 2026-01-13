Об агентстве

О компании Albania Property Group

Компания Albania Property Group была основана в 2007 году.

В настоящее время Albania Property Group работает через офисы в Тиране, Дурресе, Саранде, Влёре и Лалзит-Бей.

Важные этапы нашей деятельности в сфере недвижимости в Албании и расширения нашего присутствия на побережье:

- Главный офис в столице Тиране, открыт в августе 2007 года

- Офис в Саранде, открыт в мае 2008 года

- Офис во Влёре, открыт в январе 2021 года

- Офис в Дурресе, открыт в сентябре 2022 года

- Офис в Лалзит-Бей, открыт в апреле 2025 года

Мы — группа профессионалов, главная цель которых — предоставить иностранцам и албанским эмигрантам четкое понимание значения инвестиций и покупки недвижимости в Албании. Мы являемся проверенным ресурсом в сфере недвижимости в Албании.



Экспертиза

Наша экспертиза охватывает широкий спектр объектов недвижимости в Албании, идеально подходящих для проживания, выхода на пенсию или инвестиций. В нашем портфолио представлен особый ассортимент объектов недвижимости в Албании: элитные жилые дома на продажу, кондоминиумы, инвестиционная недвижимость, старинные дома в характерных городах и дома для отдыха. Мы понимаем, что переезд или покупка недвижимости для отдыха — непростая задача.

Переезд в Албанию, как и ведение бизнеса за границей, требует тщательного исследования и доверия к компании, услугами которой вы пользуетесь.

Главная цель Albania Property Group — помочь вам в успешной сделке с недвижимостью. Мы поможем вам приобрести недвижимость или инвестиции в Албании вашей мечты.