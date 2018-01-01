Агентство недвижимости "Сотни метров"
Беларусь, г. Минск, ул. Максима Богдановича, 118, оф. 307
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Описание
Сотни метров – это клиентоориентированная компания.
Для нас одинаково важно легальность сделок, безопасность расчётов, удобство и комфорт клиента.
Мы предоставляем услуги на вторичном и первичном рынке жилья. Квартиры, дома, дачи – помогаем выполнить любую задачу.
Коммерческая недвижимость (продажа, аренда) – также входит в круг оказываемых нами услуг. Агенты и риэлтеры с богатейшим опытом в недвижимости окажут услугу профессионально, качественно и в максимально сжатые сроки.
Сотни метров. Комфорт и безопасность в каждом метре.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
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