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Агентство недвижимости "Сотни метров"

Беларусь, г. Минск, ул. Максима Богдановича, 118, оф. 307
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Агентство недвижимости "Сотни метров"
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
sotnimetrov.by
Описание

Сотни метров – это клиентоориентированная компания.

Для нас одинаково важно легальность сделок, безопасность расчётов, удобство и комфорт клиента.

Мы предоставляем услуги на вторичном и первичном рынке жилья. Квартиры, дома, дачи – помогаем выполнить любую задачу.

Коммерческая недвижимость (продажа, аренда) – также входит в круг оказываемых нами услуг. Агенты и риэлтеры с богатейшим опытом в недвижимости окажут услугу профессионально, качественно и в максимально сжатые сроки.

Сотни метров. Комфорт и безопасность в каждом метре.

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