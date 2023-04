DDA Real Estate

Agencja PARK ESTATE jest częścią firm KOSTA GROUP, która od ponad 5 lat pracuje na rynku nieruchomości w Turcji, będąc jedną z wiodących agencji w Mahmutlar. Nasi specjaliści to zespół profesjonalistów, którzy zawsze są gotowi udzielać porad dotyczących wynajmu, sprzedaży lub zakupu nieruchomości. Cała nasza praca, a zwłaszcza każda służba, odbywa się w ścisłej zgodności z moralnymi i etycznymi normami i zasadami oraz ustawodawstwem Turcji. Kupno mieszkania lub willi za granicą to bardzo poważny krok. Zawsze stawiamy się w sytuacji naszego klienta, który kontaktuje się z nami i zapewnia nasze usługi najwyższej jakości. Istnieje kilka powodów, dla których klienci zwracają się do PАRK ЕSTATE: — Nasi eksperci są wysoko wykwalifikowani i mają duże doświadczenie w transakcjach dotyczących nieruchomości; — Zapewniamy naszym klientom szeroki wybór obiektów nieruchomości; — Gwarantujemy kompleksowość i dokładność informacji o każdym obiekcie opublikowanym na naszej stronie internetowej lub wybranym dla Ciebie indywidualnie. — Pomagamy klientom kupować nieruchomości po korzystnej cenie od dewelopera; — Nasze partnerstwo ze sprzedawcami i właścicielami nieruchomości stanowi gwarancję najlepszej zniżki dla kupujących i najemców. — Przyjmujemy indywidualne podejście do każdego klienta i obsługujemy każdą transakcję na wszystkich etapach. Oprócz usług związanych z nieruchomościami ( wnikamy w informacje o usługach ), KOSTA GROUP świadczy usługi w następujących obszarach: • Home Service I, • Home Service II.