Kompleks mieszkalny New 1WOOD Residence 2 with swimming pools and a clubhouse close to the key landmarks, JVC, Dubai, UAE

1WOOD Residence 2 to projekt mieszkalny, zawierający harmonijną mieszankę nowoczesnego komfortu i estetyki naturalnej. Ten elegancki kompleks znajduje się w jednym z najbardziej wysublimowanych obszarów Dubaju - Jumeirah Village Circle, oferuje idealne połączenie dynamiki miejskiej i odosobnionego spokoju. Studio i apartamenty z 1-2 sypialniami, a także układy z badaniami, są dostępne. Wnętrza apartamentów wykonywane są w stylu tłumionym i eleganckim, z naciskiem na naturalne materiały i delikatne odcienie, tworząc środowisko, gdzie łatwo się zrelaksować po pracowitym dniu.

Szczególną uwagę poświęca się infrastrukturze, spełniającej potrzeby całej rodziny. Przestronny basen na tarasie z leżakami da momenty prawdziwego relaksu, a tam jest oddzielny basen dla dzieci dla małych. Twoje dzieci będą zachwycone specjalnie wyposażonym pokoju zabaw dla dzieci i placu zabaw, gdzie będą mogli bawić się bezpiecznie. Dla aktywnych mieszkańców, istnieje nowoczesna siłownia, a na zewnątrz crossfit obszarze. Clubhouse stanie się miejscem spotkań, rekreacji i komunikacji, a grill będzie idealny na ciepłe wieczory na łonie rodziny i przyjaciół.

Ułatwienia:

baseny dla dzieci i dorosłych

pokoje zabaw dla dzieci i place zabaw

klub

siłownia i krzyżówka

grill

Zakończenie - IV kwartał 2027 r.

Plan płatności: 60 / 40 (po zakończeniu)

Cechy mieszkania

Urządzenia kuchenne (Bertazzoni)

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Ze względu na swoją lokalizację, 1WOOD Residence 2 otwiera dostęp do wielu kluczowych punktów orientacyjnych i aktywnych salonach. Droga do słynnego Dubai Miracle Garden, pełnego kwitnących kompozycji, zajmie tylko 9 minut. I potrzebujesz tylko pół godziny, żeby dotrzeć do świata rozrywki w Motiongate, Legoland i innych parkach rozrywki. Ci, którzy lubią rekreację plażową i zakupy, docenią bliskość The Walk JBR i Palm Jumeirah, i golfistów - prestiżowych kursów Jumeirah Golf Estates i Bruneie Golf Course, położony zaledwie 15- 17 minut jazdy od hotelu.