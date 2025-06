Kompleks mieszkalny Modern townhouses in the new complex Silva, Dubai Creek Harbour, UAE

Silva to nowy projekt mieszkalny w samym sercu portu Dubai Creek, gdzie nowoczesna architektura inspirowana naturą spełnia wyrafinowany styl i dynamikę miejską. Jest to miejsce, gdzie chcesz żyć, tworzyć i cieszyć się każdą chwilą. Panoramiczne widoki na powierzchnię wody Dubai Creek i sylwetkę centrum miasta, zielone krajobrazy i inspirujące zachody słońca - tutaj natura staje się częścią wnętrza, a przestronne tarasy i balkony przekształcają się w osobiste platformy widokowe, z których widok godny artystycznego płótna otwiera się. Unikalna lokalizacja obok rezerwatu przyrody Ras Al Khor pozwala cieszyć się codziennymi widokami na flamingi i różnorodne dzikie zwierzęta.

Kompleks obejmuje obszar jogi, ścieżki joggingowe wśród przestrzeni zielonych, wielofunkcyjne boiska sportowe, boisko do piłki nożnej i baseny musujące w słońcu. Jest to miejsce, gdzie można przejść z rytmu miasta do samoopieki - czy to rano jogging, spokojne wieczory w przyrodzie, lub sportu z rodziną i przyjaciółmi. Park Green Gate, zielone serce projektu, zasługuje na szczególną uwagę. Barbecue i rodzinne obszary rekreacyjne, skate park i ściana wspinaczkowa tworzą idealne miejsce na wypoczynek, komunikację i relaks na świeżym powietrzu. Centralny plac staje się miejscem atrakcyjnym dla imprez, spotkań i spokojnych spacerów, a różnorodność kawiarni, restauracji i butików sprawia, że każdy spacer po okolicy jest prawdziwą przyjemnością. Nowa stacja metra wkrótce otworzą tutaj, zapewniając szybki dostęp do wszystkich kluczowych punktów miasta.

Cechy mieszkania

Apartamenty z 1-3 sypialniami i kamienicami są dostępne na zakup. Wewnętrzna przestrzeń rezydencji jest uważana za najmniejszy szczegół: przestronne pokoje urządzone w naturalnych odcieniach i dobrze przemyślany układ tworzą atmosferę wyrafinowanej elegancji i spokoju.