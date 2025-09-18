  1. Realting.com
Emiraty Arabskie, Dubaj
Zostawić wniosek
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
2013
Na platformie
2 lata 11 miesięcy
Języki komunikacji
English, Русский
Strona internetowa
umedproperties.com
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji

Umed Properties jest wiodącą firmą z branży nieruchomości w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zapewniamy wysokiej jakości nieruchomości na sprzedaż i wynajem w Dubaju oraz kompleksowe usługi zarządzania nieruchomościami, które odpowiadają Twoim potrzebom. Niezależnie od tego, czy chcesz wynająć, wynająć, kupić lub sprzedać nieruchomość, utrzymujemy profesjonalne podejście do wszystkich naszych usług. Koncentrując się na świadczeniu światowej klasy usług dla klientów, udało nam się zachować sukces podczas krachu w Dubaju i staliśmy się kluczowym graczem w branży. Nasza filozofia jest prosta: stosować wysokie standardy do wszystkiego, co robimy i każdej świadczonej przez nas usługi, aby nasi klienci mogli korzystać z płynnych i przejrzystych transakcji dotyczących nieruchomości. Naszym zobowiązaniem jest pomóc Ci wynająć, wynająć, kupić lub sprzedać nieruchomość z uczciwością i uczciwością, aby zapewnić płynną transakcję od umowy do zamknięcia. Nasi agenci posiadają certyfikat RERA i spędzili 100 ’ godzin na szkoleniach i rozwoju. Porozmawiaj z nami i zobacz, dlaczego zaliczamy się do najlepszych brokerów nieruchomości w Dubaju, a my jesteśmy 5 gwiazdkami ocenianymi w Google Reviews i innych platformach społecznościowych.

Usługi

Wprowadzenie umowy A- to- Z

Pełne wsparcie prawne

Zarządzanie nieruchomościami

Wynajem, usługi rynku wtórnego

Luksusowe usługi wynajmu samochodów

Usługi wynajmu hoteli

Nasi agenci w Emiraty Arabskie
Akmal Rustami
Akmal Rustami
