Dubaj, Emiraty Arabskie

od €158,112

Oferujemy apartamenty z prywatnymi basenami. Rezydencja oferuje teren zielony, siłownię, łaźnię parową, jacuzzi, miejsce do grillowania, wodospad, parking, kino zewnętrzne, baseny dla dzieci i dorosłych, plac zabaw dla dzieci, centrum rozrywki. Zakończenie - październik 2025 r. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu Sheikh Zayed Road, szkół, centrów medycznych i interesujących miejsc. Cudowny Ogród - 5 minut jazdy samochodem Mall of the Emirates - 5 minut jazdy samochodem Burj Khalifa - 10 minut jazdy samochodem