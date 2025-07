Grupo WAME Real Estate

O agencji

O naszej firmie

Oferujemy tylko nieruchomości off plan - nowe projekty i nowe nieruchomości budować na sprzedaż. Ponadto oferujemy nieruchomości od największych deweloperów regionu, aby zapewnić realizację projektów poprzez kapitał Emirate.

Nieruchomość poza planem w Dubaju nie tylko reprezentuje prostą inwestycję; jest kluczem do przyszłości niezmierzonych możliwości. Kiedy zdecydujesz się na zakup nieruchomości off- plan, inwestujesz bezpośrednio w nieruchomość, która jest obecnie w trakcie planowania lub w trakcie budowy.

Ten rodzaj inwestycji jest znacznie tańszy i oferuje ogromne potencjalne zyski. Plany płatności są zazwyczaj niezwykle elastyczne i często wymagają jedynie niewielkiej inwestycji początkowej w wysokości 5- 10% ceny zakupu. Deweloperzy nieruchomości oferują atrakcyjny plan płatności i często zawierają pakiet mebli. Po ukończeniu projektu budowlanego, np. bloku płaskiego, cena mieszkania jest zazwyczaj trzykrotnie droższa niż w przypadku, gdy nieruchomość jest jeszcze w budowie. Kiedy taka nieruchomość jest sprzedawana, osiągasz znaczny zysk.

Trochę o naszej historii...

Jesteśmy niemieckojęzyczną agencją nieruchomości i pracujemy na południowym wybrzeżu Andaluzji od 25 lat, z powodzeniem pośredniczymy wszelkiego rodzaju nieruchomości do klientów z całej Europy i za granicą; Z czasem stale rosły i teraz jesteśmy również aktywni w Dubaju!

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nadal wspieramy naszych klientów w zakupie, sprzedaży i wynajmowaniu nieruchomości na Costa del Sol i Dubaju. Dzięki naszym niezawodnym i profesjonalnym pracownikom i partnerom oferujemy usługi "all-round".

Oznacza to, że doradzamy Państwu z wyprzedzeniem w sprawie wyboru, tak aby znaleźć najlepszą możliwą nieruchomość, która odpowiada Państwa potrzebom lub jest najwyższą inwestycją, a my dbamy o wszystkie niezbędne dokumenty, konto bankowe, wizę lub nawet zakładanie firmy biznesowej na zakup, towarzyszą Państwu podczas zakupu aż do nominacji notariusza, i pomóc zorganizować finansowanie żądanej nieruchomości.

Jeśli sobie życzysz, z przyjemnością polecimy prawników, którzy będą doradzać i wspierać Cię we wszystkich sprawach prawnych. (Zakup energii elektrycznej, wody i usług administracyjnych).

Z przyjemnością zaplanujemy wycieczkę do Dubaju z hotelowym zakwaterowaniem i połączeniem z lotniska. Odbierzemy Cię z hotelu na zwiedzanie i pokazać najlepsze miejsca w tym ekscytującym pustynnym mieście.

Nie musisz się o nic martwić, jesteśmy za to odpowiedzialni.

Czekamy na pracę dla ciebie i poznanie cię - do zobaczenia w Dubaju!