Kompleks mieszkalny Walking distance to the beaches, great opportunity! Nautis

Dubaj, Emiraty Arabskie

SO Uptown Residences to wyjątkowy rozwój obejmujący 227 pięciogwiazdkowych rezydencji. Na wysokości 340 metrów jest to najwyższy budynek mieszkalny w JLT i oferuje wspaniałe widoki na Jumeirah Wyspy, Bluewaters i innych zabytków kultowych.Mieszkańcy SO Uptown Residences mają dostęp do luksus…