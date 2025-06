Kompleks mieszkalny New Grove Residence with swimming pools, JVC, Dubai, UAE

Masz wyjątkową okazję stać się częścią projektu Grove, który uosabia harmonię nowoczesnego stylu życia i odosobnienia z naturą. Grove to nie tylko zakwaterowanie, ale prawdziwy rekolekcje dla tych, którzy cenią jakość życia. Każdy z 388 apartamentów z 1-3 sypialniami jest zaprojektowany z uwzględnieniem najwyższych standardów. Naturalne materiały i przemyślane szczegóły tworzą atmosferę przytulności i harmonii. Wysokie sufity i przestronne werandy wypełniają przestrzeń światłem, pozwalając cieszyć się każdą chwilą, spędzony w nowym domu.

W kompleksie, znajdziesz wiele udogodnień, które sprawi, że Twoje życie znacznie bardziej wygodne. Istnieją baseny dla dzieci i dorosłych, zajęcia i jogi, place zabaw. Grove jest miejscem, gdzie można nie tylko naładować baterie, ale cieszyć się aktywny styl życia otoczony przez naturę.

Projekt został zaprojektowany z uwzględnieniem każdego szczegółu i zasad ekologii.

Apartamenty w Grove są dostarczane bez mebli, dając możliwość stworzenia miejsca, spotkanie sll swój prywatny gust i styl. Wszystkie niezbędne urządzenia kuchenne są zainstalowane. Jeśli chcesz, aby twój nowy dom stał się jeszcze bardziej przytulny, można dopasować dom za dodatkową cenę.

Korzyści

baseny dla dzieci i dorosłych

odkryty obszar fitness

obszary jogi

boisko do koszykówki

kort wiosła

plac zabaw dla dzieci

Zakończenie - 1. kwartał 2026 r.

Plan płatności - 70 / 30.

Wyposażenie i wyposażenie w domu

Bez mebli, z urządzeniami kuchennymi.

Meble są możliwe za dodatkową opłatą.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Район Jumeirah Village Circle (JVC) w Dubaju oferuje liczne korzyści dla projektu mieszkaniowego. Jest to godne uwagi dla wygodnego układu, zapewniając łatwy dostęp do głównych autostrad, ułatwiając przemieszczanie się po mieście. Infrastruktura obszaru jest dobrze rozwinięta. Istnieją sklepy, restauracje, parki i szkoły, co czyni go atrakcyjnym dla rodzin. JVC słynie z niskiej gęstości budynku, tworząc komfortową i przytulną atmosferę. Ponadto obszar ten szybko się rozwija, otwierając nowe możliwości dla inwestycji i wzrostu cen nieruchomości.