Kompleks mieszkalny The Community Sports Arena

Community Sports Arena to wszechstronny rozwój mieszankowy obejmujący ponad 66,628 mkw. oferujący 396 jednostek mieszkalnych, które obiecują niezrównaną wygodę i dostępność. Mieszkańcy Community Sports Arena rozkoszują się różnorodnymi udogodnieniami, w tym basenem na dachu, siłownią na świeżym powietrzu oraz skrupulatnie urządzonymi parkami.

Wspólnota jest również strategicznie umiejscowiona, zapewniając maksymalną widoczność ze stadionu krykieta w Dubaju oraz łatwą łączność ze wszystkim, co Sports City ma do zaoferowania. Dzięki łatwemu dostępowi do głównych autostrad, cały Dubaj jest w zasięgu ręki, uzupełniony przez wysoki wynik spaceru, który pozwala na wygodny dostęp do usług na miejscu bez zależności od pojazdu.

W ramach koncepcji współżycia Wspólnota wspiera aktywny i wzajemnie powiązany styl życia. To innowacyjne podejście zachęca do zaangażowania społecznego i oferuje mieszkańcom idealne połączenie życia miejskiego i rekreacyjnych udogodnień.

Apartament

Wnętrza rezydencji wyposażone są w eleganckie, pełne ciało płytki porcelanowe inspirowane ponadczasowym wzornictwem hiszpańskim i włoskim, zwiększając zarówno ściany jak i podłogi. Wyroby sanitarne i osprzęt są wybierane, aby odzwierciedlać wyrafinowanie europejskiego rzemiosła, dodając wyrafinowany dotyk do każdej przestrzeni.

Wspólne obszary

W obrębie Przestrzenie wspólnotowe, eleganckie salony spotkań znajdują się w dużym holu czteropoziomowym. Oświetlenie artystyczne zwiększa odsłonięte sufity, podczas gdy podłoga terrazzo jest akcentowana mosiężnymi połączeniami rozszerzającymi i uzupełniona przez designerskie meble.

Podłogi współpracujące oferują elastyczne miejsca pracy przeznaczone dla specjalistów, którzy pracują zdalnie wyposażone schody siedzące. Podłogi współpracujące wyposażone są w elastyczne pomieszczenia robocze dla osób pracujących w domu.

Udogodnienia wspólnotowe

Wspólnota przyznaje wysoką premię za łączność i obejmuje udogodnienia mające na celu wspieranie interakcji społecznych, zapewniając mieszkańcom możliwość korzystania z wysokiej jakości czasu z przyjaciółmi i rodziną w wspólnych przestrzeniach.

Zobowiązanie do jakości przenika każdy etap rozwoju projektu, zapewniając, że staje się ono najbardziej pożądanym i wygodnym miejscem pobytu zarówno dla pobytów krótkoterminowych, jak i długoterminowych.