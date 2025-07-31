  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Wellington Ocean

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$264,381
;
35
ID: 33012
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    9

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Русский Русский

Wellington Ocean to nowoczesny kompleks mieszkalny na Wyspach Dubaju z minimalistyczną estetyką i przemyślaną infrastrukturą.

Wellington Ocean to nowy kompleks mieszkalny Wellington Developments, który tworzy nowoczesny styl życia nad morzem.

Korzyści z Wellington Ocean:
- Nowoczesna architektura o jasnych liniach i panoramicznych powierzchniach szklanych;
Lobby, lobby i bar w jednej przestrzeni, stworzony w estetyce elegancji miejskiej;
- Marmur szczegóły, spokojne oświetlenie i funkcjonalna mobilność pionowa;
- Przemyślane układy ze szczególnym uwzględnieniem światła, prywatności i komfortu;
- Udogodnienia dla rodzin i wysoki popyt na wynajem.

Infrastruktura kompleksu:
- Pula na podium;
- Zmienić kabiny;
- atrakcje wodne dla dzieci;
- Plac zabaw;
- Mini golf.
- Obszar odpoczynku wybiegu;
- udogodnienia na dachu (miejsce odpoczynku, relaks, widoki na wybrzeże);
bar lobby i przestronne obszary publiczne;
- Częściowo urządzone apartamenty.

Lokalizacja i dojazd:
Wellington Ocean znajduje się w kluczowej części Wysp Dubaju:
Centrum miasta Deira - 5 minut
Międzynarodowe lotnisko w Dubaju - 19 minut
Centrum Dubaju - 30 minut
- Spacery i plaże Dubaju są w pobliżu.

Skontaktuj się z nami po poradę, aktualne ceny i wybór układów.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Wellington Ocean
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$264,381
