Kompleks mieszkalny Wellington Ocean

Wellington Ocean to nowoczesny kompleks mieszkalny na Wyspach Dubaju z minimalistyczną estetyką i przemyślaną infrastrukturą.
Wellington Ocean to nowy kompleks mieszkalny Wellington Developments, który tworzy nowoczesny styl życia nad morzem.
Korzyści z Wellington Ocean:
- Nowoczesna architektura o jasnych liniach i panoramicznych powierzchniach szklanych;
Lobby, lobby i bar w jednej przestrzeni, stworzony w estetyce elegancji miejskiej;
- Marmur szczegóły, spokojne oświetlenie i funkcjonalna mobilność pionowa;
- Przemyślane układy ze szczególnym uwzględnieniem światła, prywatności i komfortu;
- Udogodnienia dla rodzin i wysoki popyt na wynajem.
Infrastruktura kompleksu:
- Pula na podium;
- Zmienić kabiny;
- atrakcje wodne dla dzieci;
- Plac zabaw;
- Mini golf.
- Obszar odpoczynku wybiegu;
- udogodnienia na dachu (miejsce odpoczynku, relaks, widoki na wybrzeże);
bar lobby i przestronne obszary publiczne;
- Częściowo urządzone apartamenty.
Lokalizacja i dojazd:
Wellington Ocean znajduje się w kluczowej części Wysp Dubaju:
Centrum miasta Deira - 5 minut
Międzynarodowe lotnisko w Dubaju - 19 minut
Centrum Dubaju - 30 minut
- Spacery i plaże Dubaju są w pobliżu.
