Kompleks mieszkalny Wellington Ocean

Wellington Ocean to nowoczesny kompleks mieszkalny na Wyspach Dubaju z minimalistyczną estetyką i przemyślaną infrastrukturą.



Wellington Ocean to nowy kompleks mieszkalny Wellington Developments, który tworzy nowoczesny styl życia nad morzem.



Korzyści z Wellington Ocean:

- Nowoczesna architektura o jasnych liniach i panoramicznych powierzchniach szklanych;

Lobby, lobby i bar w jednej przestrzeni, stworzony w estetyce elegancji miejskiej;

- Marmur szczegóły, spokojne oświetlenie i funkcjonalna mobilność pionowa;

- Przemyślane układy ze szczególnym uwzględnieniem światła, prywatności i komfortu;

- Udogodnienia dla rodzin i wysoki popyt na wynajem.



Infrastruktura kompleksu:

- Pula na podium;

- Zmienić kabiny;

- atrakcje wodne dla dzieci;

- Plac zabaw;

- Mini golf.

- Obszar odpoczynku wybiegu;

- udogodnienia na dachu (miejsce odpoczynku, relaks, widoki na wybrzeże);

bar lobby i przestronne obszary publiczne;

- Częściowo urządzone apartamenty.



Lokalizacja i dojazd:

Wellington Ocean znajduje się w kluczowej części Wysp Dubaju:

Centrum miasta Deira - 5 minut

Międzynarodowe lotnisko w Dubaju - 19 minut

Centrum Dubaju - 30 minut

- Spacery i plaże Dubaju są w pobliżu.



