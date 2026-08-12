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Bliźniaki w górach na sprzedaż w Marmara Region, Turcja

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Stambuł
75
Beylikduzu
9
Yalova
38
Buyukcekmece
6
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20 obiektów total found
Bliźniak 5 pokojów w Altinova, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Altinova, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/4
Nieruchomości na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem i Parkingiem w Yalova Kaytazdere Yalova, je…
$178,881
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Bliźniak 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 5/5
Apartamenty w Kompleksie z Niezwykłym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova to dynamicz…
$165,272
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Bliźniak 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 3/5
Apartamenty nad Morzem w Centralnej Lokalizacji w Çınarcık Yalova Apartamenty z widokiem na …
$176,830
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LDV InvestLDV Invest
Bliźniak 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 196 m²
Piętro 4
Nieruchomości z Widokiem na Przyrodę w Pobliżu Plaży w Yalova Çınarcık Çınarcık to jedna z …
$175,674
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Bliźniak 5 pokojów w Altinova, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Altinova, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/4
Mieszkania z Widokiem na Morze i Naturę w Kompleksie z Basenem w Kaytazdere, Yalova Yalova, …
$178,881
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Bliźniak 7 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 321 m²
Piętro 1/3
Przestronne Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova, znane mi…
$663,590
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Bliźniak 4 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 194 m²
Piętro 4/5
Luksusowe Mieszkania w Nowoczesnym Kompleksie z Ekskluzywnymi Udogodnieniami w Yalovie Yalov…
$204,368
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Bliźniak 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 3/4
Dwupoziomowe Apartamenty 2- i 3-Pokojowe w Teşvikiye, Yalova Yalova to miejscowość o korzyst…
$146,637
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Bliźniak 6 pokojów w Nilufer, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 385 m²
Piętro 7/9
Apartamenty w Bursie, Nilüfer w Prestiżowym Kompleksie Mieszkalnym Dzielnica Odunluk w Nilüf…
$718,985
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Bliźniak 6 pokojów w Mudanya, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 360 m²
Piętro 4/4
Dwupoziomowy Apartament w Kompleksie z Basenem w Bursie Apartament znajduje się w dzielnicy …
$356,607
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Bliźniak 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Piętro 3/5
Przestronne Mieszkania z Niezrównanym Widokiem na Przyrodę w Çınarcık Yalova Mieszkania znaj…
$152,559
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Bliźniak 6 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 440 m²
Piętro 2/3
Przestronne Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova, znane mi…
$577,035
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Bliźniak 6 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 4/5
Przestronne Apartamenty z Widokiem na Przyrodę w Odległości Spaceru od Plaży w Çınarcık Yalo…
$245,817
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Bliźniak 3 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 124 m²
Piętro 4/5
Luksusowe Mieszkania w Nowoczesnym Kompleksie z Ekskluzywnymi Udogodnieniami w Yalovie Yalov…
$146,637
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Bliźniak 3 pokoi w Termal, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Termal, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Wodą Leczniczą w Yalova Termal Perła regionu Marmara, Y…
$125,794
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Bliźniak 5 pokojów w Yalova Merkez, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 278 m²
Piętro 4/5
Luksusowe Mieszkania w Nowoczesnym Kompleksie z Ekskluzywnymi Udogodnieniami w Yalovie Yalov…
$325,448
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Bliźniak 3 pokoi w Termal, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Termal, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/6
Umeblowany Apartament Dwupoziomowy z 2 Sypialniami w Yalova Termal Apartament znajduje się w…
$110,174
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Bliźniak 5 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 4/5
Przestronne Apartamenty z Widokiem na Przyrodę w Odległości Spaceru od Plaży w Çınarcık Yalo…
$215,811
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Bliźniak 5 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 315 m²
Piętro 1/3
Przestronne Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova, znane mi…
$637,046
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Bliźniak 4 pokoi w Termal, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Termal, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Piętro 4/4
Luksusowe Apartamenty w Eleganckim Kompleksie w Yalova Termal Yalova ma strategiczną zlokali…
$290,825
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Parametry nieruchomości w Marmara Region, Turcja

z garażem
z Taras
z Widok na morze
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