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Bliźniaki na sprzedaż w Termal, Turcja

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3 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Termal, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Termal, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/6
Umeblowany Apartament Dwupoziomowy z 2 Sypialniami w Yalova Termal Apartament znajduje się w…
$110,174
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Bliźniak 3 pokoi w Termal, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Termal, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Wodą Leczniczą w Yalova Termal Perła regionu Marmara, Y…
$126,016
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Bliźniak 4 pokoi w Termal, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Termal, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Piętro 4/4
Luksusowe Apartamenty w Eleganckim Kompleksie w Yalova Termal Yalova ma strategiczną zlokali…
$291,272
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