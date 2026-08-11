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Bliźniaki na sprzedaż w Bakirkoy, Turcja

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3 obiekty total found
Bliźniak 8 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Bliźniak 8 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Bogatą Infrastrukturą Społeczną w Bakırköy w Stambule Bakırköy wyróżnia się ja…
$4,51M
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Bliźniak 7 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 719 m²
Liczba kondygnacji 17
Eleganckie Nieruchomości w Nowoczesnym Projekcie w Bakırköy İstanbul Nieruchomości znajdują …
$6,42M
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Bliźniak 6 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 613 m²
Liczba kondygnacji 17
Eleganckie Nieruchomości w Nowoczesnym Projekcie w Bakırköy İstanbul Nieruchomości znajdują …
$5,02M
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