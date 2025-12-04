Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Bliźniaki z tarasem na sprzedaż w Marmara Region, Turcja

Stambuł
82
Bursa
34
Yalova
38
Buyukcekmece
8
5 obiektów total found
Bliźniak 7 pokojów w 267 Sokak, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
267 Sokak, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 420 m²
Piętro 5/5
$9,07M
Bliźniak 4 pokoi w , Turcja
Bliźniak 4 pokoi
, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 3/3
$4,94M
Bliźniak 3 pokoi w , Turcja
Bliźniak 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piętro 10/11
$5,44M
Bliźniak 4 pokoi w , Turcja
Bliźniak 4 pokoi
, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Piętro 3/4
$3,46M
Bliźniak 4 pokoi w , Turcja
Bliźniak 4 pokoi
, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 3/4
$8,66M
