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Bliźniaki na sprzedaż w Maltepe, Turcja

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6 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w Maltepe, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Wybrzeża i Centrum Handlowego w Centralnej Lokalizacji w Stambule Maltepe…
$347,909
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Bliźniak 4 pokoi w Maltepe, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 4/4
Apartamenty na Sprzedaż Blisko Autostrady E-5 i Metra w Maltepe, Stambuł Położona w Küçükyal…
$368,714
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Bliźniak 6 pokojów w Maltepe, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Maltepe, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Miasto przy Głównej Drodze w Maltepe, Stambuł Maltepe, położone po…
$421,979
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Bliźniak 4 pokoi w Maltepe, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Wybrzeża i Centrum Handlowego w Centralnej Lokalizacji w Stambule Maltepe…
$375,649
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Bliźniak 6 pokojów w Maltepe, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Maltepe, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 5/6
Apartamenty w Odległości Spaceru od Transportu Publicznego w Maltepe, Stambuł Maltepe to jed…
$446,257
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Bliźniak 5 pokojów w Maltepe, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Maltepe, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 5/6
Apartamenty w Odległości Spaceru od Transportu Publicznego w Maltepe, Stambuł Maltepe to jed…
$404,513
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