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Sklepy na sprzedaż w Basaksehir, Turcja

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nieruchomości komercyjne
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3 obiekty total found
Sklep 87 m² w Basaksehir, Turcja
Sklep 87 m²
Basaksehir, Turcja
Powierzchnia 87 m²
Inwestycyjne, Nowe Sklepy przy Głównej Drodze w Başakşehir, Stambuł Başakşehir to rozwijając…
$360 215
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Sklep 175 m² w Basaksehir, Turcja
Sklep 175 m²
Basaksehir, Turcja
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 5
Inwestycyjne Nieruchomości Komercyjne przy Ruchliwej Głównej Drodze w Stambule Başakşehir Te…
$603 557
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Sklep 50 m² w Basaksehir, Turcja
Sklep 50 m²
Basaksehir, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowe Nieruchomości Komercyjne przy Głównej Ulicy w Başakşehir Te nieruchomości komercyjne w …
$72 970
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