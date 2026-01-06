Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Efeler
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Efeler, Turcja

nieruchomości komercyjne
7
Sklep Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Sklep 137 m² w Efeler, Turcja
Sklep 137 m²
Efeler, Turcja
Powierzchnia 137 m²
$1,09M
Zostaw prośbę
Sklep 40 m² w Efeler, Turcja
Sklep 40 m²
Efeler, Turcja
Powierzchnia 40 m²
$1,38M
Zostaw prośbę
Sklep 115 m² w Efeler, Turcja
Sklep 115 m²
Efeler, Turcja
Powierzchnia 115 m²
$4,92M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się