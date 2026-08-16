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Sklepy na sprzedaż w Central Anatolia Region, Turcja

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Eskisehir
6
Odunpazari
4
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8 obiektów total found
Sklep 555 m² w Odunpazari, Turcja
Sklep 555 m²
Odunpazari, Turcja
Powierzchnia 555 m²
$14,24M
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Sklep 93 m² w Golbasi, Turcja
Sklep 93 m²
Golbasi, Turcja
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowo Wybudowane Lokale Komercyjne w Doskonałej Lokalizacji w İncek, Ankara Te nowo wybudowan…
$366,686
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Sklep 225 m² w Odunpazari, Turcja
Sklep 225 m²
Odunpazari, Turcja
Powierzchnia 225 m²
$4,24M
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Sklep 800 m² w Odunpazari, Turcja
Sklep 800 m²
Odunpazari, Turcja
Powierzchnia 800 m²
$6,37M
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Sklep 175 m² w Tepebasi, Turcja
Sklep 175 m²
Tepebasi, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 175 m²
$13,95M
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Sklep 5 m² w Etimesgut, Turcja
Sklep 5 m²
Etimesgut, Turcja
Powierzchnia 5 m²
Liczba kondygnacji 18
Udział w Nieruchomości Komercyjnej z Wysokim Dochodem z Najmu w Ankarze Etimesgut Nieruchomo…
$31,675
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TekceTekce
Sklep 220 m² w Odunpazari, Turcja
Sklep 220 m²
Odunpazari, Turcja
Powierzchnia 220 m²
$3,78M
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Sklep 140 m² w Tepebasi, Turcja
Sklep 140 m²
Tepebasi, Turcja
Powierzchnia 140 m²
$2,03M
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Typy nieruchomości w Central Anatolia Region.

nieruchomości komercyjne
pomieszczenia biurowe
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