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Sklepy na sprzedaż w Alanya, Turcja

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6 obiektów total found
Sklep 900 m² w Kestel, Turcja
Sklep 900 m²
Kestel, Turcja
Powierzchnia 900 m²
Sklep Zlokalizowany przy Plaży w Alanyi Kestel Kestel wyróżnia się bliskością codziennych ud…
$2,58M
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Sklep 200 m² w Mahmutlar, Turcja
Sklep 200 m²
Mahmutlar, Turcja
Powierzchnia 200 m²
Kargıcak, urokliwy region w Alanyi w Turcji, oferuje atrakcyjną okazję inwestycyjną. Dzięki …
Cena na zgłoszenie
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Sklep w Kargicak, Turcja
Sklep
Kargicak, Turcja
Liczba kondygnacji 5
We would like to announce that our project is suitable for acquiring TURKISH CITIZENSHIP thr…
$607,364
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Sklep 500 m² w Alanya, Turcja
Sklep 500 m²
Alanya, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 500 m²
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż przy Obwodnicy w Alanyi Oba Alanya, centrum wakacyjne w…
$608,916
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Sklep w Mahmutlar, Turcja
Sklep
Mahmutlar, Turcja
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 12
# INFORMACJE O KONSTRUKCJI - DATA ROZPOCZĘCIA: 20.05.2021 - OSTATECZNY TERMIN REALIZACJI: …
$212,548
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Sklep 63 m² w Alanya, Turcja
Sklep 63 m²
Alanya, Turcja
Powierzchnia 63 m²
Położony pośród historycznego uroku Alanyi, Alanya Center Shop jest świadectwem połączenia t…
Cena na zgłoszenie
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