  2. Turcja
  3. Eskişehir
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Eskisehir, Turcja

Odunpazari
3
5 obiektów total found
Sklep 410 m² w Tepebasi, Turcja
Sklep 410 m²
Tepebasi, Turcja
Powierzchnia 410 m²
$15,66M
Sklep 555 m² w Odunpazari, Turcja
Sklep 555 m²
Odunpazari, Turcja
Powierzchnia 555 m²
$14,21M
Sklep 140 m² w Tepebasi, Turcja
Sklep 140 m²
Tepebasi, Turcja
Powierzchnia 140 m²
$2,03M
Sklep 220 m² w Odunpazari, Turcja
Sklep 220 m²
Odunpazari, Turcja
Powierzchnia 220 m²
$3,77M
Sklep 225 m² w Odunpazari, Turcja
Sklep 225 m²
Odunpazari, Turcja
Powierzchnia 225 m²
$4,23M
