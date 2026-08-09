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Sklepy na sprzedaż w Mersin, Turcja

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Akdeniz
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8 obiektów total found
Sklep 300 m² w Akdeniz, Turcja
Sklep 300 m²
Akdeniz, Turcja
Powierzchnia 300 m²
$17,44M
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Sklep 350 m² w Yenisehir, Turcja
Sklep 350 m²
Yenisehir, Turcja
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 5
Sklep z Wysokim Dochodem z Wynajmu na Sprzedaż w Mersin Mersin to jedno z najważniejszych mi…
$684,204
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Sklep 2 m² w Mezitli, Turcja
Sklep 2 m²
Mezitli, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 m²
Piętro 1
$162,77M
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TekceTekce
Sklep 308 m² w Akdeniz, Turcja
Sklep 308 m²
Akdeniz, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 308 m²
$16,28M
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Sklep 195 m² w Akdeniz, Turcja
Sklep 195 m²
Akdeniz, Turcja
Powierzchnia 195 m²
$15,99M
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Sklep 2 m² w Yenisehir, Turcja
Sklep 2 m²
Yenisehir, Turcja
Powierzchnia 2 m²
$23,25M
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Sklep 135 m² w Mezitli, Turcja
Sklep 135 m²
Mezitli, Turcja
Powierzchnia 135 m²
$9,65M
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Sklep 140 m² w Karaisali, Turcja
Sklep 140 m²
Karaisali, Turcja
Powierzchnia 140 m²
$6,98M
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Typy nieruchomości w Mersin.

nieruchomości komercyjne
pomieszczenia biurowe
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