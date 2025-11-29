Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Sklepy na sprzedaż w Aydin, Turcja

Efeler
3
6 obiektów
Sklep 40 m² w Efeler, Turcja
Sklep 40 m²
Efeler, Turcja
Powierzchnia 40 m²
$1,36M
Sklep 115 m² w Efeler, Turcja
Sklep 115 m²
Efeler, Turcja
Powierzchnia 115 m²
$4,87M
Sklep 194 m² w Sinirteke, Turcja
Sklep 194 m²
Sinirteke, Turcja
Powierzchnia 194 m²
$2,90M
Sklep 137 m² w Efeler, Turcja
Sklep 137 m²
Efeler, Turcja
Powierzchnia 137 m²
$1,08M
Sklep 60 m² w Kusadasi, Turcja
Sklep 60 m²
Kusadasi, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/2
Nowa Inwestycyjna Nieruchomość Komercyjna na Sprzedaż w Aydın Kuşadası Kadınlardenizi Nieruc…
$364,101
Sklep 78 m² w Kusadasi, Turcja
Sklep 78 m²
Kusadasi, Turcja
Powierzchnia 78 m²
Piętro 1/5
Sklepy w Eleganckiej Dzielnicy w Kompleksie w Kuşadası Kuşadası znajduje się w pobliżu staro…
$241,422
