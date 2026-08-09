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Sklepy na sprzedaż w Aegean Region, Turcja

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Izmir
4
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5
Mugla
3
Efeler
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12 obiektów total found
Sklep 100 m² w Fethiye, Turcja
Sklep 100 m²
Fethiye, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Sklepy Oferujące Wysokie Dochody i Duży Potencjał Klientów w Hisarönü, Sercu Ölüdeniz Fethiy…
$319,616
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Sklep 163 m² w Konak, Turcja
Sklep 163 m²
Konak, Turcja
Powierzchnia 163 m²
Piętro 1/38
Nieruchomości Komercyjne przy Głównej Ulicy w Kompleksie Wielofunkcyjnym w Konak, Izmir Nier…
$961,160
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Sklep 137 m² w Efeler, Turcja
Sklep 137 m²
Efeler, Turcja
Powierzchnia 137 m²
$1,08M
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TekceTekce
Sklep 40 m² w Efeler, Turcja
Sklep 40 m²
Efeler, Turcja
Powierzchnia 40 m²
$1,35M
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Sklep 78 m² w Kusadasi, Turcja
Sklep 78 m²
Kusadasi, Turcja
Powierzchnia 78 m²
Piętro 1/5
Sklepy w Eleganckiej Dzielnicy w Kompleksie w Kuşadası Kuşadası znajduje się w pobliżu staro…
$251,162
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Sklep 66 m² w Bodrum, Turcja
Sklep 66 m²
Bodrum, Turcja
Powierzchnia 66 m²
Piętro 1
Luksusowe Lokale Komercyjne w Doskonałej Lokalizacji z Nowoczesnym Projektem w Konacık Ten p…
$947,280
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Sklep 44 m² w Fethiye, Turcja
Sklep 44 m²
Fethiye, Turcja
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 2
Lokal Handlowy z Wysokim Potencjałem Zysku w Najbardziej Ruchliwej Części Fethiye, Çalış Çal…
$293,651
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Sklep 194 m² w Sinirteke, Turcja
Sklep 194 m²
Sinirteke, Turcja
Powierzchnia 194 m²
$2,88M
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Sklep 388 m² w Konak, Turcja
Sklep 388 m²
Konak, Turcja
Powierzchnia 388 m²
Piętro 1/38
Nieruchomości Komercyjne w Prestiżowym Kompleksie w Konak Izmir Nieruchomości komercyjne zlo…
$2,61M
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Sklep 63 m² w Bayrakli, Turcja
Sklep 63 m²
Bayrakli, Turcja
Powierzchnia 63 m²
Ciesz się przywilejem rezydencji Folkart Towers z rodziną i bliskimi. Życie jest warte radoś…
$159,428
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Sklep 84 m² w Bayrakli, Turcja
Sklep 84 m²
Bayrakli, Turcja
Powierzchnia 84 m²
Piętro 1/47
Nieruchomości Komercyjne z Najemcami przy Głównej Drodze w Izmir Bayraklı Nieruchomości kome…
$885,615
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Sklep 115 m² w Efeler, Turcja
Sklep 115 m²
Efeler, Turcja
Powierzchnia 115 m²
$4,88M
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Typy nieruchomości w Aegean Region.

nieruchomości komercyjne
restauracje
hotele
nieruchomości inwestycyjne
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