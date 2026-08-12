Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Stambuł
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Stambuł, Turcja

;
Kadikoy
3
Kagithane
3
Basaksehir
3
Sklep Usuwać
Wyczyść
26 obiektów total found
Sklep 87 m² w Beyoglu, Turcja
Sklep 87 m²
Beyoglu, Turcja
Powierzchnia 87 m²
Liczba kondygnacji 9
Sklep z Przestronną Powierzchnią Użytkową na Głównej Ulicy w Beyoğlu Lokale handlowe znajduj…
$430,468
Zostaw prośbę
Sklep 1 200 m² w Eyupsultan, Turcja
Sklep 1 200 m²
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 12
Sklepy przy Głównej Drodze w Alibeyköy, Eyüpsultan Komercyjne sklepy znajdują się w dzielnic…
$1,20M
Zostaw prośbę
Sklep 108 m² w Esenyurt, Turcja
Sklep 108 m²
Esenyurt, Turcja
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 20
Sklepy na Sprzedaż w Korzystnej Lokalizacji w Stambule, w Dzielnicy Esenyurt Te gotowe do uż…
$200,808
Zostaw prośbę
TekceTekce
Sklep 1 502 m² w Kagithane, Turcja
Sklep 1 502 m²
Kagithane, Turcja
Powierzchnia 1 502 m²
Liczba kondygnacji 13
Sklep w Strategicznej Lokalizacji w Kağıthane, Stambuł Sklep w Kağıthane, Stambuł, znajduje …
$12,61M
Zostaw prośbę
Sklep 87 m² w Basaksehir, Turcja
Sklep 87 m²
Basaksehir, Turcja
Powierzchnia 87 m²
Inwestycyjne, Nowe Sklepy przy Głównej Drodze w Başakşehir, Stambuł Başakşehir to rozwijając…
$360,243
Zostaw prośbę
Sklep 90 m² w Esenyurt, Turcja
Sklep 90 m²
Esenyurt, Turcja
Powierzchnia 90 m²
Gotowe doUzytku Sklepy na Sprzedaż w Esenyurt w Stambule Sklepy w dzielnicy Esenyurt w Stamb…
$750,145
Zostaw prośbę
Sklep 291 m² w Cekmekoy, Turcja
Sklep 291 m²
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 291 m²
Liczba kondygnacji 1
Lokal Usługowy z Wysokim Potencjałem Dochodowym na Sprzedaż w Çekmeköy Çekmeköy, położone p…
$1,05M
Zostaw prośbę
Sklep 175 m² w Basaksehir, Turcja
Sklep 175 m²
Basaksehir, Turcja
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 5
Inwestycyjne Nieruchomości Komercyjne przy Ruchliwej Głównej Drodze w Stambule Başakşehir Te…
$600,116
Zostaw prośbę
Sklep 220 m² w Bagcilar, Turcja
Sklep 220 m²
Bagcilar, Turcja
Powierzchnia 220 m²
Sklep z Najemcami, Supermarket Migros, 50 m od Stacji Metra w Bagcilar Sklep na sprzedaż zna…
$1,50M
Zostaw prośbę
Sklep 550 m² w Eyupsultan, Turcja
Sklep 550 m²
Eyupsultan, Turcja
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 12
Sklepy przy Głównej Drodze w Alibeyköy, Eyüpsultan Komercyjne sklepy znajdują się w dzielnic…
$600,116
Zostaw prośbę
Sklep 350 m² w Kadikoy, Turcja
Sklep 350 m²
Kadikoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 350 m²
Sklepy w Pobliżu Tramwaju przy Ruchliwej Ulicy w Kadıköy Moda Sklepy na sprzedaż znajdują si…
$6,26M
Zostaw prośbę
Sklep 62 m² w Kagithane, Turcja
Sklep 62 m²
Kagithane, Turcja
Powierzchnia 62 m²
Liczba kondygnacji 11
Sklepy Inwestycyjne w Centralnie Położonym Kompleksie w Kagithane Niedrogie sklepy znajdują …
$504,328
Zostaw prośbę
Sklep 1 m² w Kartal, Turcja
Sklep 1 m²
Kartal, Turcja
Powierzchnia 1 m²
$27,61M
Zostaw prośbę
Sklep 50 m² w Basaksehir, Turcja
Sklep 50 m²
Basaksehir, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowe Nieruchomości Komercyjne przy Głównej Ulicy w Başakşehir Te nieruchomości komercyjne w …
$73,319
Zostaw prośbę
Sklep 118 m² w Sariyer, Turcja
Sklep 118 m²
Sariyer, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 17
Lokale Handlowe na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji w Maslak, Sarıyer, Stambuł Sarıyer, po…
$1,10M
Zostaw prośbę
Sklep 131 m² w Beylikduzu, Turcja
Sklep 131 m²
Beylikduzu, Turcja
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 9
Sklepy na Otwartym Bazarze z Najemcami i Bez Najemców w Stambule Sklepy zlokalizowane są w d…
$500,866
Zostaw prośbę
Sklep 29 m² w Kadikoy, Turcja
Sklep 29 m²
Kadikoy, Turcja
Powierzchnia 29 m²
Sklep Odpowiedni do Inwestycji przy Ruchliwej Ulicy w Kadıköy w Stambule Sklep inwestycyjny …
$335,834
Zostaw prośbę
Sklep 120 m² w Atasehir, Turcja
Sklep 120 m²
Atasehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 14
Wysokodochodowe Lokale Komercyjne w Doskonałej Lokalizacji w Stambule, Ataşehir Te biura i s…
$911,715
Zostaw prośbę
Sklep 136 m² w Maltepe, Turcja
Sklep 136 m²
Maltepe, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 136 m²
Sklepy na Sprzedaż w Maltepe, Blisko Autostrady E-5 i Metra Sklepy na sprzedaż znajdują się …
$886,325
Zostaw prośbę
Sklep 24 m² w Gungoren, Turcja
Sklep 24 m²
Gungoren, Turcja
Powierzchnia 24 m²
Liczba kondygnacji 4
Sklepy Oferujące Możliwości Inwestycyjne w Güngören w Stambule Merter znajduje się pomiędzy …
$500,866
Zostaw prośbę
Sklep 538 m² w Atasehir, Turcja
Sklep 538 m²
Atasehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 538 m²
Liczba kondygnacji 9
Nieruchomości Komercyjne w Pobliżu Metra w Ataşehir w Stambule Nieruchomości komercyjne znaj…
$2,98M
Zostaw prośbę
Sklep 50 m² w Kadikoy, Turcja
Sklep 50 m²
Kadikoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 11
Sklepy na Sprzedaż Wewnątrz Centrum Handlowego w Stambule, Kadıköy Sklepy na sprzedaż są dos…
$1,50M
Zostaw prośbę
Sklep 85 m² w Besiktas, Turcja
Sklep 85 m²
Besiktas, Turcja
Powierzchnia 85 m²
Lokale handlowe w jednym z najbardziej obiecujących projektów w centralnej dzielnicy Beşikta…
$716,320
Zostaw prośbę
Shops in a residential complex for obtaining Turkish citizenship are for sale. w Beylikduzu, Turcja
Shops in a residential complex for obtaining Turkish citizenship are for sale.
Beylikduzu, Turcja
Powierzchnia 196 m²
Dwa sklepy o powierzchni 91 m2 i 105 m2 są na sprzedaż w kompleksie mieszkalnym do uzyskania…
$420,000
Zostaw prośbę
Sklep 86 m² w Cekmekoy, Turcja
Sklep 86 m²
Cekmekoy, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
$138,242
Zostaw prośbę
Sklep 175 m² w Kagithane, Turcja
Sklep 175 m²
Kagithane, Turcja
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 1
$1,04M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Stambuł.

nieruchomości komercyjne
hotele
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
Realting.com
Udać się