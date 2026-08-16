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Sklepy na sprzedaż w Mugla, Turcja

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3 obiekty total found
Sklep 66 m² w Bodrum, Turcja
Sklep 66 m²
Bodrum, Turcja
Powierzchnia 66 m²
Piętro 1
Luksusowe Lokale Komercyjne w Doskonałej Lokalizacji z Nowoczesnym Projektem w Konacık Ten p…
$947,280
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Sklep 44 m² w Fethiye, Turcja
Sklep 44 m²
Fethiye, Turcja
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 2
Lokal Handlowy z Wysokim Potencjałem Zysku w Najbardziej Ruchliwej Części Fethiye, Çalış Çal…
$291,498
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Sklep 100 m² w Fethiye, Turcja
Sklep 100 m²
Fethiye, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Sklepy Oferujące Wysokie Dochody i Duży Potencjał Klientów w Hisarönü, Sercu Ölüdeniz Fethiy…
$326,200
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