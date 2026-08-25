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Sklepy na sprzedaż w Bursa, Turcja

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nieruchomości komercyjne
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3 obiekty total found
Sklep 112 m² w 11 Sokak, Turcja
Sklep 112 m²
11 Sokak, Turcja
Powierzchnia 112 m²
$4,82M
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Sklep 248 m² w Cicek Caddesi, Turcja
Sklep 248 m²
Cicek Caddesi, Turcja
Powierzchnia 248 m²
$21,86M
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Sklep 245 m² w Orhangazi, Turcja
Sklep 245 m²
Orhangazi, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 245 m²
Liczba kondygnacji 1
Lokale Handlowe w Otwartym Centrum Handlowym w Orhangazi, Bursa Region Orhangazi w Bursie wy…
$436 814
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