Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Southeastern Anatolia Region
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Southeastern Anatolia Region, Turcja

Diyarbakir
4
Sklep Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Sklep 355 m² w Kayapinar, Turcja
Sklep 355 m²
Kayapinar, Turcja
Powierzchnia 355 m²
$19,86M
Zostaw prośbę
Sklep 1 m² w Kayapinar, Turcja
Sklep 1 m²
Kayapinar, Turcja
Powierzchnia 1 m²
$34,35M
Zostaw prośbę
Sklep 186 m² w Sur, Turcja
Sklep 186 m²
Sur, Turcja
Powierzchnia 186 m²
$57,96M
Zostaw prośbę
NotarNotar
Sklep 2 m² w Sur, Turcja
Sklep 2 m²
Sur, Turcja
Powierzchnia 2 m²
$75,70M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Southeastern Anatolia Region.

nieruchomości komercyjne
Realting.com
Udać się