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Sklepy na sprzedaż w Yalova, Turcja

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Yalova Merkez
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5 obiektów total found
Sklep 220 m² w Yalova Merkez, Turcja
Sklep 220 m²
Yalova Merkez, Turcja
Powierzchnia 220 m²
Piętro 1/5
Sklepy przy Autostradzie do Stambułu w Yalova Gaziosmanpaşa Yalova jest często wybieranym mi…
$671 267
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Sklep 625 m² w Yalova Merkez, Turcja
Sklep 625 m²
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 625 m²
Liczba kondygnacji 4
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż w Yalova, Blisko Wszelkich Niezbędnych Udogodnień Dzięk…
$1,61M
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Sklep 460 m² w Ciftlikkoy, Turcja
Sklep 460 m²
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 460 m²
Liczba kondygnacji 4
Inwestycyjny Lokal Handlowy z Magazynem w Rejonie Kelebek Çayırı w Yalovie Yalova jest piękn…
$561 785
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Sklep 440 m² w Yalova Merkez, Turcja
Sklep 440 m²
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronna Nieruchomość Komercyjna przy Drodze Yalova–Termal Yalova to dynamicznie rozwijaj…
$624 570
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Sklep 81 m² w , Turcja
Sklep 81 m²
, Turcja
Powierzchnia 81 m²
Piętro 1/2
Sklep o Szerokim zakresie Zastosowania Blisko Mostu Osmangazi w Kaytazdere Yalova jest jedny…
$195 178
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Typy nieruchomości w Yalova.

nieruchomości komercyjne
pomieszczenia biurowe
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