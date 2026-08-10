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Domy z basenem na sprzedaż w Antalya, Turcja

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Alanya
38
Muratpasa
223
Serik
83
Kas
65
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84 obiekty total found
Bliźniak 2 pokoi w Kepez, Turcja
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Bliźniak 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/4
Nowy kompleks mieszkalny w Antalya - stylowe lofty, apartamenty z ogrodem i prywatnymi basen…
$63,340
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Dom 5 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Dom 5 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 580 m²
Ta niezwykła luksusowa willa na sprzedaż w Bektas, Alanya, oferuje 580 m2 przestronnego życi…
$2,69M
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Dom 3 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 3 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 670 m²
Ta 3 + 1 willa w malowniczej dzielnicy Kestel w Alanya oferuje luksusowe życie z 240 m2 powi…
$957,337
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Piętro 1/2
Dla obywatelstwa Dla inwestycji Co otrzymasz: 3 + 1 wille w cichej, prestiżowej okolicy Be…
$691,170
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Dom 6 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Dom 6 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Ta olśniewająca luksusowa willa na sprzedaż w Bektas, Alanya, oferuje 450 m2 wyrafinowanej p…
$1,35M
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Dom 5 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Dom 5 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 700 m²
Położony w prestiżowych Tepe obszar Alanya, ta 5 + 1 Triplex willa oferuje niezrównane luksu…
$723,840
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Willa 6 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 6 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 626 m²
Piętro 1
$1,50M
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Dom 4 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 4 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 290 m²
Ta niezwykła willa na sprzedaż w Bektas, Alanya, oferuje 290 m2 luksusowej przestrzeni miesz…
$748,633
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1
Dla obywatelstwa Co otrzymasz: Przestronne willi 180 m2, w pełni umeblowane i gotowe do życ…
$478,178
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Dom 3 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 3 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 462 m²
Poznaj doskonałą mieszankę nowoczesnego designu i śródziemnomorskiego uroku z tych nowo wybu…
$846,426
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Szeregowiec 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Co dostaniecie: Kompleks projektowy 350 m od plaży Kleopatra. Powierzchnia / pl…
$408,942
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Dom 3 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 3 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Ta oszałamiająca willa z trzema sypialniami na sprzedaż w Alanya oferuje 300 m2 luksusowej p…
$666,751
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Dom 7 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Dom 7 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 700 m²
Ta niezwykła willa na sprzedaż w Tepe, Alanya, oferuje 700 m2 luksusowej powierzchni mieszka…
$1,58M
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 512 m²
Piętro 1/3
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Nowy projekt dwóch luksusowych w…
$2,88M
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Szeregowiec 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Szeregowiec 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/20
Co dostajesz: Wyjątkowy duplex 3 + 1 z prywatnym ogrodem to połączenie komfortu, luksusu i f…
$332,331
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Dom 3 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 3 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Uroczy 3-Sypialnia Villa z widokiem na morze w TepeDiscover ten uroczy 3-pokojowy willa w ma…
$385,270
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Willa 5 pokojów w Kalkan, Turcja
Willa 5 pokojów
Kalkan, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
$247
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Dom 4 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 4 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Stylowa 4-Sypialnia Villa w Bektas - prywatny basen, taras i CinemaDiscover nowoczesnej eleg…
$1,05M
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 462 m²
Piętro 1/13
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajecie: wille klasy premiowej z panoram…
$968,790
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Dom 4 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 4 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Ta luksusowa willa z 4 sypialniami na sprzedaż w Tepe, Alanya, oferuje wyjątkowe doświadczen…
$859,758
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 298 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajecie: wille klasy Premium w Alanya z panoramicznym wido…
$1,74M
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Dom 4 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 4 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Ta piękna willa na sprzedaż w Bektas, Alanya, oferuje 220 m2 komfortowej powierzchni mieszka…
$666,751
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Dom 4 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 4 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 385 m²
Ta oszałamiająca willa na sprzedaż w Bektas, Alanya, oferuje 385 m2 luksusowej powierzchni m…
$760,330
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Dom 4 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 4 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 275 m²
Stylowy 4-Sypialnia Villa w Tepe - Taras, Sauna i JacuzziExperience nowoczesny luksus z tej …
$834,751
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Dom 4 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 4 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Przestronne 4-Sypialnia Villa w Bektas - prywatny basen, ogród i grill Obszar Poznaj urok te…
$1,69M
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Dom 5 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Dom 5 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 359 m²
Ta elegancka willa na sprzedaż oferuje 359 m2 luksusowej powierzchni mieszkalnej, umieszczon…
$560,392
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Dom 8 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Dom 8 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 600 m²
Ten imponujący 8- sypialnia, 5- łazienka Mansion w Incekum oferuje luksusowe życie w przestr…
$1,46M
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Dom 3 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 3 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Stylowa 3-sypialnia Villa z Oszałamiającym widokiem na morze i góry w Tepe, Alanya Willa pos…
$385,270
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Dom 5 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Dom 5 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 680 m²
Elegancki 5-Sypialnia Willa w Bektas - Prywatny basen, Spa i GymDiscover świat luksusu z tą …
$1,75M
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Dom 6 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Dom 6 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 800 m²
Ta niezwykła willa w Tepe, Alanya, oferuje 800 m2 wyjątkowej przestrzeni życiowej na działce…
$2,46M
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Typy nieruchomości w Antalya.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Antalya, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
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