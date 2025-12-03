Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z tarasem na sprzedaż w Antalya, Turcja

Alanya
38
Muratpasa
166
Serik
90
Kas
60
48 obiektów total found
Bliźniak 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 206 m²
Piętro 4/4
$6,11M
Bliźniak 6 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 211 m²
Piętro 3/3
$9,60M
Bliźniak 5 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/2
$4,25M
OneOne
Willa 3 pokoi w Kiris, Turcja
Willa 3 pokoi
Kiris, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 3
$9,07M
Bliźniak 6 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 2/2
$5,93M
Willa 5 pokojów w Kiris, Turcja
Willa 5 pokojów
Kiris, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
$37,80M
Estate Service 24Estate Service 24
Willa 6 pokojów w Konyaalti, Turcja
Willa 6 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piętro 3/3
$31,98M
Willa 6 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 6 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
$47,45M
Bliźniak 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2/2
$12,21M
AuraAura
Willa 5 pokojów w Aksu, Turcja
Willa 5 pokojów
Aksu, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 2
$9,30M
Willa 4 pokoi w Kumluca, Turcja
Willa 4 pokoi
Kumluca, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
$23,26M
Willa 6 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 6 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
$21,63M
Willa 4 pokoi w Serik, Turcja
Willa 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
$7,27M
Bliźniak 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/3
$12,33M
Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 254 m²
Liczba kondygnacji 3
$20,35M
Bliźniak 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Piętro 4/5
$540,835
Willa 6 pokojów w Camyuva, Turcja
Willa 6 pokojów
Camyuva, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
$34,89M
Bliźniak 5 pokojów w Oba, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Oba, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 3/3
$6,86M
Bliźniak 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 340 m²
Piętro 2/2
$8,49M
Bliźniak 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Piętro 2/2
$7,39M
Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
$18,03M
Dom 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Dom 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Piętro 15/20
$98,86M
Bliźniak 6 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 m²
Piętro 3
$7,21M
Bliźniak 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 4/4
$8,43M
Willa 5 pokojów w Kiris, Turcja
Willa 5 pokojów
Kiris, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
$50,94M
Bliźniak 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 5/5
$7,85M
Willa 4 pokoi w Korkuteli, Turcja
Willa 4 pokoi
Korkuteli, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
$7,85M
Bliźniak 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 4/4
$8,72M
Bliźniak 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Piętro 4/4
$10,41M
Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
$9,30M
