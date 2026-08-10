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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Antalya, Turcja

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Alanya
256
Muratpasa
1812
Aksu
467
Konyaalti
288
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534 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kepez, Turcja
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Mieszkanie 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/7
Nowy kompleks mieszkalny w Antalya 124; Pierwsza rata jest tylko 35% 124; Instalacja na 10 m…
$115,500
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Mieszkanie 2 pokoi w Aksu, Turcja
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Mieszkanie 2 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/7
Projekt znajduje się w dzielnicy Altintas, jednym z najbardziej obiecujących obszarów Antaly…
$192,000
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Aksu, Turcja
TOP TOP
Mieszkanie 2 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/7
Nie mówimy o mieszkaniu, ale o nieruchomościach komercyjnych: nabywa się 1 / 10 akcji w poko…
$30,883
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4/12
Co dostajesz: Przestronne i jasne 1 + 1 apartament o dobrej powierzchni 65 m2. Dom jest w pe…
$104,796
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/11
What you get: Modern apartments on the Mediterranean coast in the Avsallar region. Construct…
$160,121
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5
$156,665
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 7/13
Ready- to- move- w apartamentach w najlepszych cenach w najnowszym i najbardziej popularnym …
$168,386
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Alanya, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Alanya, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 2
Co dostajesz: Jasny 35 m2 studio znajduje się na 2. piętrze dobrze utrzymanego kompleksu mie…
$62,195
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Mieszkanie 1 pokój w Mediterranean Region, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Ten nowoczesny apartament 1 + 1 znajduje się w bardzo południowej części Alanya. Położony za…
$234,490
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Mieszkanie 3 pokoi w Tosmur, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Tosmur, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Piętro 2
What you get: The apartment has a 2+1 layout and a total area of ​​91 m², located on the gro…
$229,046
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Mieszkanie 2 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Ten dobrze zaprojektowany i przestronny apartament 2 + 1 w Mahmutlar oferuje doskonałą miesz…
$210,147
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2
What you get: An apartment with a 1+1 layout, with a total area of ​​60 m² (gross), is locat…
$172,483
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Penthouse 3 pokoi w Kestel, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 1/6
Dla obywatelstwa Co dostajesz: Nowy projekt premium na banki w dzielnicy Kestel. Na budowi…
$498,796
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3/5
Świetna lokalizacja w Gazipaşa Pazarcı Unikalny projekt wysokiej jakości Pazarcı / Gazipaş…
$91,334
VAT
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/4
🌿 Przestronny apartament 2 + 1 z własnym ogrodem w prestiżowej okolicy Unjaly, KonyaaltiOfer…
$500,664
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Agencja
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2
$82,364
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4/7
W Gazipaşa Pazarcı, na Wysokiej Jakości Osiedlu z Otwartą Przestrzenią Wokół, na Którym Wszy…
$58,375
VAT
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
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Penthouse 2 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Ten przestronny dwupokojowy apartament znajduje się w samym sercu dzielnicy Kleopatra Alanya…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 8
Co masz: nowoczesne mieszkanie 2 + 1 o powierzchni 110 m2 brutto, znajduje się na 8 piętrze,…
$286,352
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Mieszkanie 2 pokoi w Tosmur, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Tosmur, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 6
Co dostajesz: urządzony apartament 1 + 1 o powierzchni 60 m2, położony na 6 piętrze, wygodny…
$99,444
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Mieszkanie 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 5/8
Co masz: Przestronne nowe mieszkanie 3 + 1 na 5 piętrze Całkowicie wykończona obudowa "pod k…
$692,407
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1
Co masz: nowoczesne mieszkanie 1 + 1 o powierzchni 52 m2 z widokiem na infrastrukturę, znajd…
$103,840
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Mieszkanie 3 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Znajduje się w Buyukhasbahce, to 3 + 1 dwupoziomowe mieszkanie jest idealnym wyborem dla tyc…
$633,123
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/9
Dla obywatelstwa Obiekt wideo Na czynsz. Dla inwestycji Nowy kompleks mieszkalny w Alany…
$269,556
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/4
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty w projekcie inwestycyjnym…
$459,628
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 3/5
Dom, do którego chcesz wrócić. Apartament 2 + 1 w Konyaalti w pobliżu morza.Istnieją apartam…
$365,865
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Agencja
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Mieszkanie 3 pokoi w Tosmur, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Tosmur, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 1
Co masz: Jasny apartament 115 m2 z dwoma sypialniami i dwiema łazienkami. Mieszkanie jest w …
$251,397
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Mieszkanie 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/5
Przestrzeń, przytulność i gotowość do życia - mieszkanie 1 + 1 w Sarysu, Antalya65 m2, z meb…
$119,544
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 7 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Mieszkanie 7 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
7 pokoi i widoki na morze w Injekum Ciesz się znakomitym luksusem tej eleganckiej 3-piętrowe…
$758,864
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Mieszkanie 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/4
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Nowy projekt inwestycyjny z apartamentami w centru…
$208,738
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Typy nieruchomości w Antalya.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Antalya, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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